Sẽ có "đội trinh sát đặc biệt" trong tình trạng khẩn cấp

Ba thứ trưởng Bộ Công an gồm các ông Lê Tấn Tới, Lê Văn Tuyến và ông Nguyễn Văn Long được Chủ tịch nước Lương Cường thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang sáng nay (14/6) đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Bộ Công an. Đó là ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Lê Văn Tuyến và ông Nguyễn Văn Long.