SS Label rút khỏi SAO Concert, động thái của BTC gây chú ý

SAO Concert - The Stardom Music Festival là chuỗi sự kiện âm nhạc hướng tới khán giả trẻ, được tổ chức theo mô hình nhiều “Trạm Sao”. Sau hai chặng trước đó, Trạm 3 mang tên Glamorous dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP HCM.

Ở lần tổ chức này, quy mô chương trình được mở rộng đáng kể. Thay vì chỉ tập trung vào một đêm nhạc, SAO Concert được xây dựng theo hình thức lễ hội kéo dài nhiều giờ, với ba sân khấu và gần 60 nghệ sĩ tham gia.

Dàn line-up từng được công bố có nhiều gương mặt được khán giả trẻ quan tâm như: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Rhyder, Negav, B Ray, 24k.Right, 52Hz, marzuz, Mew Amazing, Hoàng Duyên, Vũ Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Một trong những phần được chú ý nhất là set diễn riêng của SS Label trên sân khấu chính, với sự tham gia của SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi. Phần trình diễn này từng được giới thiệu với thời lượng khoảng 60 phút và trở thành một trong những điểm hút lớn của chương trình.

Dàn nghệ sĩ SS Label từng được giới thiệu trong line-up SAO Concert Trạm 3. Ảnh: BTC.

Sức nóng của chương trình cũng thể hiện qua tình hình bán vé. Trước ngày diễn, nhiều hạng vé đã được thông báo hết hoặc gần kín chỗ, trong đó có các khu vực có mức giá cao và vị trí gần sân khấu.

Khi chương trình chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra, chiều 6/10, phía SS Label bất ngờ đăng thông báo xác nhận các nghệ sĩ thuộc công ty sẽ không tiếp tục tham gia SAO Concert.

Trong thông báo, SS Label cho biết những điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện lịch trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được đảm bảo. Phía công ty cũng nhấn mạnh đã cố gắng duy trì kế hoạch biểu diễn, nhưng một số nội dung quan trọng trong thỏa thuận vẫn chưa được đáp ứng.

Quyết định này đồng nghĩa toàn bộ phần trình diễn của chín nghệ sĩ SS Label bị rút khỏi chương trình chỉ khoảng bốn ngày trước ngày tổ chức.

Ngay sau đó, những hình ảnh quảng bá liên quan đến SS Label trên các kênh của chương trình cũng được gỡ ngay lập tức. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi trước đó dàn nghệ sĩ của hãng được quảng bá khá nổi bật trong chiến dịch truyền thông của SAO Concert.

Trong những giờ sau thông báo của SS Label, vấn đề được nhiều khán giả quan tâm nhất là liệu họ có thể hoàn vé hay không nếu không còn muốn tham dự với line-up mới.

Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy hụt hẫng khi set diễn mình chờ đợi không còn xuất hiện, trong khi một số người bày tỏ phản ứng mạnh hơn về quyền lợi của người đã mua vé từ trước, nhất là những trường hợp lựa chọn tham dự chương trình chủ yếu vì SOOBIN, Binz, Rhymastic hay Cường Seven.

Tối cùng ngày, phía SAO Concert đã có phản hồi chính thức và đưa ra phương án giải quyết cho những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Ban tổ chức xác nhận việc SS Label không còn tham gia chương trình, đồng thời mở chính sách tiếp nhận yêu cầu hoàn vé đối với các giao dịch thuộc khoảng thời gian được quy định.

Theo thông tin phía chương trình đăng tải, mốc áp dụng được xác định từ sau 15h ngày 9/9, thời điểm ban tổ chức chính thức xác nhận sự tham gia của các nghệ sĩ SS Label tại họp báo, đến 12h ngày 6/10, sau khi thông báo ngừng biểu diễn được đăng trên trang của SS Label.

Ban tổ chức công bố mốc thời gian áp dụng chính sách hoàn vé sau khi line-up thay đổi. Ảnh: Chụp màn hình.

Động thái này phần nào giúp tâm lý của nhiều khán giả dịu xuống. Bên cạnh những ý kiến tiếc nuối vì không còn được xem phần trình diễn của SS Label, không ít người cho rằng việc cho phép hoàn vé là cách xử lý hợp lý trong bối cảnh chương trình có thay đổi lớn so với thời điểm họ đưa ra quyết định mua vé.

Hiện SAO Concert Trạm 3 vẫn được lên kế hoạch diễn ra ngày 10/10 với dàn nghệ sĩ còn lại.