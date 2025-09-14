Hà Nội

Vợ thiếu gia Phan Thành gây sốt với nhan sắc 'lạ lẫm'

Cộng đồng trẻ

Vợ thiếu gia Phan Thành gây sốt với nhan sắc 'lạ lẫm'

Mới đây trên trang cá nhân, Primmy Trương - vợ Phan Thành vừa 'chơi lớn' tung loạt ảnh trong chuyến du lịch tại Bhutan.

Thiên Anh
Lần lộ diện này, nàng dâu hào môn Primmy Trương ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp.
Cô tiết lộ bản thân vô cùng "có phúc" khi được trải nghiệm những nền văn hóa và phong tục tập quán của người dân bản địa.
Hiện loạt hình ảnh này thu về hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Nhận về vô số lời khen ngợi, Primmy Trương đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mọi người.
Những nơi nàng dâu hào môn đặt chân đến đều là danh thắng nổi tiếng.
Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) từng được biết đến là beauty blogger mảng làm đẹp.
Đặc biệt, Primmy Trương là con gái hiệu trưởng một trường chuyên đào tạo người đẹp đi thi nhan sắc nổi tiếng tại TP HCM.
Năm 2021, Primmy Trương kết hôn với thiếu gia Phan Thành - con trai đại gia Phan Quang Chất (một tỷ phú nổi đình đám ở Sài thành).
Sau 4 năm chung nhà, hiện cặp người đẹp và đại gia đã có với nhau 2 nhóc tì vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.
Nhìn Primmy Trương ngày càng thăng hạng nhan sắc, cư dân mạng dành lời khen ngợi thiếu gia Phan Thành chăm vợ khéo ghê.
Kể từ khi làm dâu gia đình giàu có, Primmy Trương hiếm khi chia sẻ ảnh về bản thân nên mỗi lần cô lộ diện đều thu hút nhiều chú ý. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
