Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sau 3 siêu trăng huyền diệu, bầu trời 2025 còn tặng gì cho nhân loại?

Giải mã

Sau 3 siêu trăng huyền diệu, bầu trời 2025 còn tặng gì cho nhân loại?

Năm 2025 là “năm vàng” của người yêu thiên văn: sau chuỗi siêu trăng mãn nhãn, hàng loạt mưa sao băng rực rỡ hứa hẹn làm sáng rực bầu trời đêm dịp cuối năm.

Tâm Anh (theo Space, Accuweather)
Trong 3 tháng cuối năm 2025, người yêu thiên văn trên thế giới cũng như Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng kỳ thú. Trong số này có việc 3 siêu trăng sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời vào các ngày 7/10, 5/11 và 4/12. Ảnh: Getty.
Trong 3 tháng cuối năm 2025, người yêu thiên văn trên thế giới cũng như Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng kỳ thú. Trong số này có việc 3 siêu trăng sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời vào các ngày 7/10, 5/11 và 4/12. Ảnh: Getty.
Trong đó, siêu trăng diễn ra vào ngày 7/10 là siêu trăng đầu tiên của năm 2025. Đây sẽ là lần trăng tròn lớn và sáng nhất trong năm cũng như siêu trăng đầu tiên từ tháng 11/2024. Ảnh: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images.
Trong đó, siêu trăng diễn ra vào ngày 7/10 là siêu trăng đầu tiên của năm 2025. Đây sẽ là lần trăng tròn lớn và sáng nhất trong năm cũng như siêu trăng đầu tiên từ tháng 11/2024. Ảnh: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images.
Ngoài 3 siêu trăng liên tiếp, một số hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ bùng nổ trên bầu trời thế giới cũng như Việt Nam từ tháng 10 - 12/2025. Đó là những trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Ảnh: wenbin via Getty Images.
Ngoài 3 siêu trăng liên tiếp, một số hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ bùng nổ trên bầu trời thế giới cũng như Việt Nam từ tháng 10 - 12/2025. Đó là những trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Ảnh: wenbin via Getty Images.
Cụ thể, vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/10, mọi người ở một số nơi trên thế giới có thể quan sát mưa sao băng Draconids bùng nổ trên bầu trời. Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
Cụ thể, vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/10, mọi người ở một số nơi trên thế giới có thể quan sát mưa sao băng Draconids bùng nổ trên bầu trời. Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
Tiếp đến, mưa sao băng Orionids sẽ xuất hiện trên bầu trời vào đêm ngày 22, rạng sáng 23/10). Ảnh: Justin Ng.
Tiếp đến, mưa sao băng Orionids sẽ xuất hiện trên bầu trời vào đêm ngày 22, rạng sáng 23/10). Ảnh: Justin Ng.
Người yêu thiên văn sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn mưa sao băng Southern Taurids vào đêm ngày 3, rạng sáng 4/11. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
Người yêu thiên văn sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn mưa sao băng Southern Taurids vào đêm ngày 3, rạng sáng 4/11. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
Đêm ngày 8, rạng sáng 9/11, người dân một lần nữa có thể quan sát mưa sao băng Northern Taurids. Ảnh: Kazushi_Inagaki via Getty Images.
Đêm ngày 8, rạng sáng 9/11, người dân một lần nữa có thể quan sát mưa sao băng Northern Taurids. Ảnh: Kazushi_Inagaki via Getty Images.
Người yêu thiên văn sẽ có thể quan sát mưa sao băng Leonids trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời vào đêm ngày 16, rạng sáng 17/11. Ảnh: Orchidpoet via Getty Images.
Người yêu thiên văn sẽ có thể quan sát mưa sao băng Leonids trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời vào đêm ngày 16, rạng sáng 17/11. Ảnh: Orchidpoet via Getty Images.
Mưa sao băng Geminids có thể nhìn rõ nhất vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/12). Geminids là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất trong năm 2025 và sẽ đạt cực đại vào ngày 14/12. Khi ấy, mọi người có thể quan sát từ 120 - 160 sao băng mỗi giờ. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
Mưa sao băng Geminids có thể nhìn rõ nhất vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/12). Geminids là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất trong năm 2025 và sẽ đạt cực đại vào ngày 14/12. Khi ấy, mọi người có thể quan sát từ 120 - 160 sao băng mỗi giờ. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
Trận mưa sao băng cuối cùng trong năm 2025 có tên Ursids bùng nổ trên bầu trời vào đêm ngày 21, rạng sáng 22/12. Ảnh: NirutiStock via Getty Images.
Trận mưa sao băng cuối cùng trong năm 2025 có tên Ursids bùng nổ trên bầu trời vào đêm ngày 21, rạng sáng 22/12. Ảnh: NirutiStock via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space, Accuweather)
#siêu trăng 2025 #mưa sao băng Geminids #mưa sao băng Orionids #mưa sao băng Draconids #mưa sao băng Taurids #mưa sao băng Leonids

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT