Sau 3 siêu trăng huyền diệu, bầu trời 2025 còn tặng gì cho nhân loại?

Năm 2025 là “năm vàng” của người yêu thiên văn: sau chuỗi siêu trăng mãn nhãn, hàng loạt mưa sao băng rực rỡ hứa hẹn làm sáng rực bầu trời đêm dịp cuối năm.
Dòng naked-bike Kawasaki Z400 2026 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại quê nhà Nhật Bản mang những điểm nhấn mới mẻ cuốn hút giới hâm mộ.
Do tập trung lực lượng vào các mặt trận chính, khiến khu vực phòng thủ ở Dnipropetrovsk bị sơ hở, để Cụm Vostok của Nga lợi dụng tấn công.
Dòng naked-bike Kawasaki Z400 2026 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại quê nhà Nhật Bản mang những điểm nhấn mới mẻ cuốn hút giới hâm mộ.
Thanh kiếm cổ với chuôi bát giác tinh xảo, bảo quản gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ sửng sốt.
Dù giúp tiết kiệm thời gian, sạc nhanh vẫn có thể làm giảm tuổi thọ pin nếu dùng sai cách. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bạn sạc nhanh an toàn và hiệu quả
Mỗi khi có sự kiện thiên văn diễn ra, hàng triệu người đều háo hức muốn ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú ấy, hiện tượng siêu trăng ngày 7.10 cũng vậy.
Tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal.
Volvo vừa chính thức ra mắt biến thể Black Edition cho XC90 - chiếc SUV hybrid cắm sạc (PHEV) và hybrid nhẹ mới, với 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất nổi bật.
Lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, giáng thêm đòn nữa vào hệ thống phòng thủ chiến lược của Moscow.
Phương Vy Idol cho biết, Sean Trace giả gái không chỉ vì muốn cô cười mà còn để thật sự trải nghiệm cảm giác mà phụ nữ phải đối diện mỗi ngày.
Bộ đôi cào cào KLX230S và KLX230SM vừa được Kawasaki tung ra thị trường Đông Nam Á, xe có thiết kế gầm cao, sẵn sàng chinh phục những đoạn đường ngập nước sâu.
Hầm mộ Ħal Saflieni ở Malta là một trong những di tích khảo cổ kỳ vĩ nhất châu Âu, phản ánh tư duy và tín ngưỡng độc đáo của nền văn minh tiền sử Địa Trung Hải.
Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi trăng rằm trùng với hiện tượng “siêu trăng”. Sau đây là loạt địa điểm lý tưởng để ngắm hiện tượng kỳ thú này khắp Việt Nam.
Nho sữa đỏ trái tim Trung Quốc đang tạo cơn sốt mới trên thị trường Việt bởi trái khủng, 1 chùm có thể nặng tới gần 3kg.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và năng lượng nhí nhảnh quen thuộc của Hậu Hoàng đã tạo nên một bộ ảnh Trung thu đầy ấn tượng.
Ở tuổi 41, Lưu Hương Giang gây ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, thời trang thăng hạng và vóc dáng nuột nà sau khi “đường ai nấy đi” với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/10, Xử Nữ mọi chuyện đang rất thuận lợi, nên tập trung tiến lên. Ma Kết nên thuận theo tự nhiên, đừng cố quá kẻo hỏng việc.
Mới đây, “vua cafe” Đặng Lê Nguyên Vũ đã tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình mẫu Porsche 356A Speedster. Xe được sản xuất trong giai đoạn 1955 - 1959.
Diễn viên Vân Trang trang trí căn biệt thự bằng hàng chục chiếc đèn ông sao, đầu lân và cành quả hồng, mang đậm không khí Trung thu.
Sự xuất hiện của nữ diễn viên AI Tilly Norwood đã châm ngòi tranh cãi, khiến nhiều ngôi sao Hollywood lo ngại bị thay thế và quyền sáng tạo bị xâm phạm.
Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao.