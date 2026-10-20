Sập mỏ vàng ở Colombia, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép ở tỉnh Nariño, Colombia.

AP dẫn thông tin từ chính quyền khu vực cho biết, ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng hôm 19/10 khi một mỏ vàng lộ thiên hoạt động không có giấy phép bị sập ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Nariño, Colombia.

Trong một tuyên bố, chính quyền Nariño cho biết thêm 7 người khác bị thương trong vụ tai nạn khai thác mỏ gần thị trấn nhỏ Santa Barbara de Iscuande, nỗ lực tìm kiếm đã kết thúc vào tối 19/10.

"Tình trạng khẩn cấp này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro liên quan đến khai thác mỏ trái phép. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, hai vụ sập mỏ ở Nariño đã khiến 27 người thiệt mạng", tuyên bố cho hay.

Vụ việc xảy ra tại một mỏ vàng lộ thiên hoạt động không có giấy phép ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Nariño, Colombia. Ảnh: X/@Devesh81403955.

Santa Barbara de Iscuande được bao quanh bởi rừng mưa nhiệt đới rậm rạp và chỉ có thể đến được bằng thuyền hoặc máy bay nhỏ, điều này gây khó khăn cho các nhân viên cứu hộ trong việc tiếp cận khu vực này.

Ngoài việc khó tiếp cận, Santa Barbara de Iscuande còn đối mặt với các vấn đề an ninh.

Theo các nguồn tin, có 2 nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thanh tra Colombia kêu gọi các nhóm vũ trang trong khu vực cho phép viện trợ nhân đạo đến được thị trấn nhỏ này.

"Tất cả nỗ lực của chúng ta phải hướng tới việc bảo vệ tính mạng và giải quyết tình trạng khẩn cấp này", văn phòng cho biết trên mạng X.

Được biết, Colombia có hàng trăm mỏ nhỏ hoạt động mà không có giấy phép của Chính phủ và một số mỏ do các nhóm vũ trang kiểm soát.

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