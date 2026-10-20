Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Sập mỏ vàng ở Colombia, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép ở tỉnh Nariño, Colombia.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền khu vực cho biết, ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng hôm 19/10 khi một mỏ vàng lộ thiên hoạt động không có giấy phép bị sập ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Nariño, Colombia.

Trong một tuyên bố, chính quyền Nariño cho biết thêm 7 người khác bị thương trong vụ tai nạn khai thác mỏ gần thị trấn nhỏ Santa Barbara de Iscuande, nỗ lực tìm kiếm đã kết thúc vào tối 19/10.

"Tình trạng khẩn cấp này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro liên quan đến khai thác mỏ trái phép. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, hai vụ sập mỏ ở Nariño đã khiến 27 người thiệt mạng", tuyên bố cho hay.

sap.png
Vụ việc xảy ra tại một mỏ vàng lộ thiên hoạt động không có giấy phép ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Nariño, Colombia. Ảnh: X/@Devesh81403955.

Santa Barbara de Iscuande được bao quanh bởi rừng mưa nhiệt đới rậm rạp và chỉ có thể đến được bằng thuyền hoặc máy bay nhỏ, điều này gây khó khăn cho các nhân viên cứu hộ trong việc tiếp cận khu vực này.

Ngoài việc khó tiếp cận, Santa Barbara de Iscuande còn đối mặt với các vấn đề an ninh.

Theo các nguồn tin, có 2 nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thanh tra Colombia kêu gọi các nhóm vũ trang trong khu vực cho phép viện trợ nhân đạo đến được thị trấn nhỏ này.

"Tất cả nỗ lực của chúng ta phải hướng tới việc bảo vệ tính mạng và giải quyết tình trạng khẩn cấp này", văn phòng cho biết trên mạng X.

Được biết, Colombia có hàng trăm mỏ nhỏ hoạt động mà không có giấy phép của Chính phủ và một số mỏ do các nhóm vũ trang kiểm soát.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một sập hầm mỏ ở Congo hồi tháng 2/2026

Nguồn video: VTV
#Sập mỏ vàng ở Colombia #sập mỏ vàng #Colombia #mỏ vàng bị sập #sập mỏ vàng khai thác trái phép

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỏ vàng ở biên giới Sudan-Ai Cập bị tấn công, 13 người chết

Cuộc không kích đánh trúng một mỏ vàng khai thác thủ công ở khu vực biên giới giữa Sudan và Ai Cập, khiến ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết cuộc không kích đánh trúng một mỏ vàng khai thác thủ công ở khu vực biên giới giữa Sudan và Ai Cập hôm 10/10, khiến ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Abdel-Aziz Yousef, một người sống sót, kể lại với hãng AP rằng một chiếc máy bay không xác định đã tấn công một mỏ vàng ở vùng núi vào sáng 10/10.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hơn 100 người tử vong trong vụ sập hầm mỏ ở Trung Phi

Số người tử vong trong vụ sập mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi đã tăng lên hơn 100 người.

AP đưa tin, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại làng Zamboye, thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Cameroon, vào sáng ngày 18/8. Tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ và một quan chức địa phương cho biết hôm 19/8 rằng số người tử vong trong vụ sập hầm mỏ đã tăng lên hơn 100 người.

Một số người khác bị thương nặng, theo lời Gervais Ganagoroh, một tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ địa phương tham gia công tác cứu trợ.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Sập mỏ vàng ở Châu Phi, hàng chục thợ mỏ thiệt mạng

Một mỏ vàng bị sập ở tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, khiến ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt.

AP dẫn thông tin từ chính quyền và người dân địa phương cho biết, mỏ vàng ở vùng Abba thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, bị sập vào sáng ngày 18/8, khiến ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt.

Theo Florian Gaguende, một trong những thợ mỏ sống sót, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những thợ mỏ được cho là vẫn bị mắc kẹt nhưng cơ hội tìm thấy họ còn sống ngày càng mong manh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới