Mưa bão gây ngập lụt và mất điện tại nhiều khu vực ở nước Mỹ dịp Lễ Tạ ơn.

AP đưa tin, mưa lớn gây ngập lụt, gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực ở nước Mỹ vào ngày Lễ Tạ ơn vừa qua (26/11). Tại thành phố New York, chính quyền quyết định hoãn cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy's vì lo ngại ảnh hưởng của mưa bão.

Hôm 26/11, hơn 900.000 khách hàng ở nước Mỹ bị mất điện. Con số này giảm xuống còn 360.000 vào tối 27/11 khi các đội sửa chữa nỗ lực khôi phục điện, theo poweroutage.us. Pennsylvania ghi nhận nhiều trường hợp mất điện nhất.

Tình trạng ngập lụt ở Ocean City, bang New Jersey, Mỹ, hôm 27/11/2026, sau trận mưa lớn ngày hôm trước. Ảnh: AP/Allie Ippolito.

Tại Hampton, bang Virginia, cơn bão đã quật đổ một cây cổ thụ nổi tiếng trên bãi biển Grandview.

"Sau khi sống sót qua nhiều cơn bão, cây này cuối cùng có lẽ đã gặp phải 'đối thủ' xứng tầm", nhà khí tượng học địa phương Ricky Matthews cho biết trên Facebook.

Một phần cầu tàu ở thành phố Virginia Beach, Virginia, đã bị sập, khiến một đoạn bãi biển dài 4,8 km phải đóng cửa, theo thông báo của thành phố.

Nước tràn vào gara và bao quanh khu đất của Cheryl McKenna ở Ocean City, bang New Jersey, khiến gia đình bà phải ở trong nhà suốt 6 tiếng đồng hồ trong ngày lễ.

“Gia đình chúng tôi đã sống ở đây 36 năm rồi. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đang tự hỏi, liệu đây có phải là nơi phù hợp với chúng tôi nữa không?", McKenna chia sẻ.

Triều cường dâng cao kỷ lục dọc bờ biển California đã buộc người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán.

Tình trạng tuyết rơi dày ở một số bang cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.