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Quân sự - Thế giới

Mỏ vàng ở biên giới Sudan-Ai Cập bị tấn công, 13 người chết

Cuộc không kích đánh trúng một mỏ vàng khai thác thủ công ở khu vực biên giới giữa Sudan và Ai Cập, khiến ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết cuộc không kích đánh trúng một mỏ vàng khai thác thủ công ở khu vực biên giới giữa Sudan và Ai Cập hôm 10/10, khiến ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Abdel-Aziz Yousef, một người sống sót, kể lại với hãng AP rằng một chiếc máy bay không xác định đã tấn công một mỏ vàng ở vùng núi vào sáng 10/10.

"Nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi những người khác vội tháo chạy khỏi khu vực vì lo sợ cuộc tấn công tiếp theo", Yousef nói.

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Các thợ mỏ tại một khu khai thác mỏ ở Abu Jubayhah, bang Nam Kordofan, Sudan. Ảnh: Sudan Tribune.

Theo Mạng lưới Bác sĩ Sudan, số người tử vong có thể sẽ tăng lên do một số người bị thương nặng.

Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, đài truyền hình cho biết thợ mỏ từng nhiều lần được chính quyền Ai Cập cảnh báo phải sơ tán khỏi khu vực này.

Vào tháng 6, lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ hàng trăm người, trong đó có cả người nước ngoài, tại khu vực biên giới với Sudan, với cáo buộc khai thác vàng trái phép và buôn lậu.

Theo báo cáo năm 2024 của một nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc, hơn 50% lượng vàng khai thác ở Sudan đã bị buôn lậu ra khỏi nước này.

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Nguồn video: VTV
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