Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sản phụ sinh con ngay tại trạm y tế khi đi nhận quà Quốc khánh

Đi nhận quà Quốc khánh 2/9 thì người phụ nữ bất ngờ chuyển dạ, sinh con. Cháu bé được hỗ trợ nhận quà Quốc khánh 2/9 và đặt tên là Hồ Quốc Khánh.

Theo Đ.Nghĩa/Người Lao Động

Sáng 1/9, UBND xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đến thời điểm này, 80% người dân trên địa bàn đã nhận quà Quốc khánh 2/9 với số tiền 100.000 đồng/người và theo kế hoạch trong ngày, xã này sẽ hoàn thành việc chi trả.

Trong số những người dân được nhận quà Quốc khánh 2/9, tại xã Tân Lập có 1 trường hợp đặc biệt, đó là một bé trai chào đời trong khi bố mẹ đi nhận quà, được đặt tên là Hồ Quốc Khánh.

Bé trai được nhận quà Quốc khánh 2-9 và được bố mẹ đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Ảnh: Hướng Lộc
Bé trai được nhận quà Quốc khánh 2-9 và được bố mẹ đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Ảnh: Hướng Lộc

Trước đó, vào chiều 31/8, chị Hồ Thị Lộc (thôn Trằm Cheng) cùng chồng đi nhận quà Quốc khánh 2/9 ở Trạm Y tế Hướng Lộc (xã Tân Lập). Nhận xong 3 suất quà thì bất ngờ chị Lộc đau bụng nên vào lại Trạm Y tế Hướng Lộc để kiểm tra.

Qua thăm khám, các y bác sĩ tại đây xác định chị Lộc chuyển dạ nên đã hỗ trợ sản phụ sinh ngay tại trạm. Đến 17 giờ 40 phút ngày 31/8, sản phụ Hồ Thị Lộc sinh được một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Thời điểm chị Lộc sinh con ở trạm y tế, cán bộ xã Tân Lập đang trao quà 2/9 cho người dân trên địa bàn.

Biết thông tin này, bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, đề nghị trạm y tế, công an và cán bộ xã cùng hỗ trợ làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư, bổ sung danh sách nhận quà Quốc khánh 2/9 cho cháu bé.

Sau đó, bà Ly cùng cán bộ xã trực tiếp trao món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9 cho cháu bé ngay ở trạm y tế.

Chồng của sản phụ Hồ Thị Lộc - anh Hồ Văn Chai cho hay gia đình anh rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã được cán bộ hỗ trợ làm các giấy tờ để kịp nhận phần quà Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ về lý do đặt tên con là Hồ Quốc Khánh, anh Chai nói: "Lúc đó, một nam cán bộ nói rằng 2 ngày nữa là Quốc khánh 2/9, cháu sinh dịp này đặt tên là Quốc Khánh thì rất ý nghĩa. Nghe vậy, em cảm ơn rồi quyết định đặt tên con trai mới chào đời là Hồ Quốc Khánh".

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/san-phu-sinh-con-ngay-tai-tram-y-te-khi-di-nhan-qua-quoc-khanh-dat-ten-ho-quoc-khanh-19625090108481834.htm
#quà Quốc khánh 2-9 #Quốc khánh 2-9 #trạm y tế #bác sĩ #sản phụ #chuyển dạ

Bài liên quan

Giải trí

Vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu khoe vóc dáng nóng bỏng sau sinh

Dù đã là mẹ một con, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn khiến fans ngưỡng mộ khi tự tin diện bikini, khoe vòng eo phẳng lì.

1-8916.jpg
Bà xã Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như mới đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini trên mạng xã hội. Người đẹp khoe trọn đường cong nóng bỏng, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa khiến công chúng khó tin rằng cô đã trải qua một lần sinh nở.
2-2385.jpg
Sau khi sinh con, Tuệ Như không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn ngày càng rạng rỡ, mặn mà hơn trước.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Thanh Hóa vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ kịp thời tới bệnh viện cấp cứu

Công an xã Mường Chanh (Thanh Hóa) cùng người dân hỗ trợ sản phụ đang chuyển dạ, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện cấp cứu, hỗ trợ sinh.

Sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi đó, mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

gen-h-z6945830578714-65e1bb127d7-1756185566251.jpg
Xem chi tiết

Giải trí

Sau 5 năm sinh con, vợ Dương Khắc Linh khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm

Sau 5 năm làm mẹ, ca sĩ Sara Lưu – vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh khiến khán giả bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt trang phục cắt xẻ táo bạo.

4-8154.jpg
Sau 5 năm sinh con, ca sĩ Sara Lưu lấy lại vóc dáng gợi cảm, tự tin diện trang phục cắt xẻ. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
2-2194.jpg
Loạt ảnh tạo dáng ở biển mới đây của vợ Dương Khắc Linh đã minh chứng vóc dáng của cô đã quay trở lại như trước đây. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...

Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.