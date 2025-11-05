'Săn' mùa thu vàng ở Bắc Kinh, chọn tour nào để trọn vẹn hành trình?

Mùa thu Bắc Kinh khoác lên thủ đô Trung Quốc chiếc áo vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lãng mạn và quyến rũ bậc nhất châu Á.
Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một quán phở thật tên 'phở anh Hai' ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội để thưởng thức, thì xin chúc mừng... bạn đã bị 'lừa' rồi!
Rachel Phan tên thật Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Cô nàng được biết đến là bạn gái hiện tại của Michael Trương "mỹ nam Đảo Thiên Đường".
Hương Giang và Isabella Zabaneh - đại diện Belize tham gia Miss Universe 2025. Mới đây, Isabella hết lời khen ngợi đại diện Việt Nam.
Sau khi sát hại dã man cô gái, dìm xác dưới suối, đối tượng nghiện ma túy một mực đổ hết tội cho người anh trai đã cưu mang mình.
Những hầm chứa vàng khổng lồ trên thế giới không chỉ thể hiện sức mạnh kinh tế mà còn là minh chứng cho nghệ thuật bảo mật tuyệt đối của nhân loại.
Một người đàn ông ở Quảng Trị bắt được một con trăn đất bò qua đường rồi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Honda Việt Nam vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu Air Blade 160/125. Xe chủ yếu thay đổi về thiết kế, trong khi công nghệ và động cơ gần như giữ nguyên.
Ẩn mình giữa núi rừng La Dạ (Lâm Đồng), hồ Hàm Thuận được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”, mê hoặc du khách bởi cảnh sắc hoang sơ, yên bình và trù phú.
Sau thời gian vắng bóng để du học, MC Phương Thảo đã trở lại đầy ấn tượng tại sân khấu ĐTDV mùa Đông 2025, khiến cộng đồng Liên Quân vỡ òa cảm xúc.
Từng là biểu tượng của sức mạnh biển cả, khu trục hạm Type 45 nay lại khiến Hải quân Anh khốn đốn vì những lỗi kỹ thuật kéo dài và tiêu tốn ngân sách khổng lồ.
Theo tử vi, trong 10 ngày tới (5/11-14/11), có 4 con giáp đụng trúng mỏ vàng, càng tiêu càng ra tiền, giàu ú ụ.
Nằm giữa vùng sa mạc đỏ miền Trung nước Úc, Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta là biểu tượng thiên nhiên và tâm linh thiêng liêng của người bản địa Anangu.
Xe chiến đấu bộ binh Bradley và tăng Abrams của Quân đội Mỹ sẽ sớm được tích hợp hệ thống chống UAV sử dụng súng máy điều khiển bằng AI.
Sau 4 năm thiết kế và thi công, ngôi nhà 4 tầng của gia đình họ Cung hoàn thành, trở thành công trình nổi bật nhất trong làng.
Trong truyền thuyết châu Âu, Basilisk được mệnh danh là “Vua của các loài rắn”, sinh vật đáng sợ với ánh nhìn đủ khiến nạn nhân hóa đá.
Nhiều người phát hiện sinh vật được mệnh danh là "sứa" nguy hiểm nhất thế giới dạt vào bãi biển Aberavon, xứ Wales. Theo đó, cảnh sát đã phát đi cảnh báo.
Hai thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong hai cuộc không kích mới đây của Israel vào miền nam Lebanon.
Khi mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt dần bị vượt qua, sinh trắc học hành vi nổi lên như xu hướng xác thực mới.
Amazon gây chấn động khi sa thải 14.000 nhân viên và có thể ảnh hưởng tới 30.000 việc làm, mở đầu cho kỷ nguyên “đại sa thải vì AI”.
Rất nhiều đinh, vật sắc nhọn trên trục đường tấp nập container, xe tải... đã được CSGT cùng lực lượng phối hợp thu gom khiến người đi đường... "thở phào".