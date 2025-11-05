Hà Nội

'Săn' mùa thu vàng ở Bắc Kinh, chọn tour nào để trọn vẹn hành trình?

Du lịch

Mùa thu Bắc Kinh khoác lên thủ đô Trung Quốc chiếc áo vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lãng mạn và quyến rũ bậc nhất châu Á.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa thu được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh. Khi những hàng cây ngân hạnh đồng loạt thay lá, khắp các con phố, công viên và khuôn viên cổ kính đều như được dát vàng. Ảnh Check in China
Ánh nắng dịu xuyên qua tán lá, phản chiếu trên mái ngói cong cong của những ngôi nhà truyền thống, khiến không gian trở nên lung linh như trong một bức tranh sơn dầu. Người ta nói, chỉ cần một buổi sáng thong dong dạo bước giữa rừng ngân hạnh, du khách sẽ hiểu vì sao Bắc Kinh được gọi là “thành phố của mùa thu vàng”. Ảnh Check in China
Với nền nhiệt dao động khoảng 8 – 18°C, thời tiết Bắc Kinh tháng 11 mát mẻ, khô ráo – lý tưởng để dã ngoại, đạp xe quanh hồ, leo núi nhẹ hoặc đơn giản là thưởng thức một tách trà nóng bên khung cửa sổ nhìn ra phố thu. Ảnh Check in China
Nếu muốn ngắm trọn vẻ đẹp của mùa thu Bắc Kinh, du khách không thể bỏ qua con đường Điếu Ngư Đài – nơi được mệnh danh là “con đường tình yêu”. Hàng trăm cây bạch quả cổ thụ rợp bóng vàng, lá rơi dày như thảm khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Ảnh Check in China
Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khung cảnh ở đây trở nên lãng mạn đến nao lòng. Ảnh Shutter Stocks
Cách đó không xa, khu đại sứ quán Sanlitun lại mang vẻ đẹp rất khác – hiện đại, tinh tế nhưng vẫn đậm chất Á Đông. Hai bên đường là hàng cây ngân hạnh vàng rực, điểm xuyết những quán cà phê nhỏ, nơi du khách có thể dừng chân thưởng thức đồ uống ấm nóng, ngắm dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống của thủ đô. Ảnh Check in China
Nếu yêu thích không gian trầm lắng, khuôn viên Đại học Thanh Hoa là điểm đến tuyệt vời. Mỗi độ thu về, các lối đi trong trường được phủ kín lá vàng, phản chiếu dưới mặt hồ yên ả, tạo nên khung cảnh trong trẻo, bình yên đến khó tả. Nhiều du khách ví nơi đây như “bức tranh mùa thu thu nhỏ” giữa lòng thành phố. Ảnh Check in China
Ngoài ra, công viên Hương Sơn (Fragrant Hills Park) – cách trung tâm khoảng 20km – là nơi hội tụ đủ sắc vàng của ngân hạnh và sắc đỏ của phong lá. Từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, rừng Hương Sơn rực rỡ như bốc cháy trong ánh nắng chiều, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trekking và chụp ảnh. Ảnh Bạch Yến
Bên cạnh cảnh sắc, ẩm thực Bắc Kinh mùa thu cũng là trải nghiệm khó bỏ lỡ. Giữa tiết trời se lạnh, hương vị vịt quay Bắc Kinh vàng giòn, thơm nức là món ăn “đinh” mà ai đến đây cũng muốn thử. Ảnh Vietravel
Ngoài ra còn có sủi cảo, bánh màn thầu hấp, hạt dẻ rang, bí đỏ hấp – những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị thu. Khi đêm xuống, du khách có thể tản bộ ở khu chợ đêm Đông Hoa Môn, thưởng thức bánh ngô nướng, bánh bao hấp và trà thảo mộc trong không khí nhộn nhịp mà ấm cúng của thủ đô. Ảnh Vietravel
Theo khảo sát của các công ty lữ hành, mùa thu là thời điểm Bắc Kinh đón lượng khách Việt đông nhất trong năm. Vietravel hiện khai thác tour “Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành” 5N4Đ, khởi hành tháng 11, giá từ 19,9 triệu đồng. Saigontourist có tour “Sắc thu Bắc Kinh – Thượng Hải” 6N5Đ, giá khoảng 23,5 triệu đồng, kết hợp ngắm lá vàng và du ngoạn sông Hoàng Phố. Ảnh Bạch Yến
Trong khi đó, Du Lịch Việt giới thiệu tour “Bắc Kinh mùa thu vàng” 4N3Đ, giá từ 17,5 triệu đồng, tập trung khám phá Điếu Ngư Đài, Hương Sơn và ẩm thực đường phố. Du khách nên đặt tour sớm 3 – 4 tuần vì đây là mùa cao điểm, các khách sạn và dịch vụ thường kín chỗ. Ảnh Bạch Yến
Mùa thu Bắc Kinh không chỉ là mùa của sắc màu mà còn là mùa của cảm xúc. Giữa những con phố phủ vàng lá ngân hạnh, giữa vị thơm của trà nóng và món vịt quay nghi ngút khói, người ta dễ dàng tìm thấy cảm giác bình yên, chậm rãi và trọn vẹn. Với vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, Bắc Kinh mùa thu chắc chắn là hành trình đáng nhớ dành cho bất cứ ai muốn tìm về những ngày tháng vàng rực của thiên nhiên và lòng người. Ảnh Bạch Yến
