Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

'Săn' góc nhìn 'triệu view' màn bay lịch sử trong lễ diễu binh 2/9

Ngày 2/9, bầu trời Hà Nội sẽ rực rỡ với 30 máy bay quân sự biểu diễn. Bỏ túi bí quyết chọn chỗ đẹp để chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Màn trình diễn của 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. Nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc hiếm có này, du khách cần “săn” cho mình vị trí ngắm lý tưởng.

may-bay.jpg
Ảnh VGP

Theo Ban tổ chức, lực lượng tham gia gồm 9 biên đội với tổng cộng 30 máy bay các loại như trực thăng Mi, CASA, tiêm kích Su-30MK2... Phi đội sẽ cất cánh từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội), Kép (Bắc Ninh) rồi bay qua nhiều địa điểm biểu tượng: Cầu Nhật Tân, sông Hồng, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Ba Đình – trung tâm của lễ diễu binh.

Thời gian biểu diễn chính thức diễn ra sáng 2/9, bắt đầu từ 6h30. Toàn bộ màn bay kéo dài khoảng 15 phút. Ngoài ra, người dân và du khách có thể “xem trước” tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt ngày 27/8 và 30/8 (tùy điều kiện thời tiết).

Tùy điều kiện và sở thích, du khách có thể chọn ngắm từ trên cao để thấy toàn cảnh đội hình bay, hoặc từ dưới thấp để cảm nhận sức mạnh khí thế ngay bên trên đầu.

Ngắm từ trên cao

Vị trí “vàng”: Tầng thượng các tòa nhà cao tầng (30 tầng trở lên) thuộc khu vực Phú Thượng, Tây Hồ, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là điểm lý tưởng để theo dõi những màn bay tốc độ cao của Su-30.

Khu vực nên tránh: Mỹ Đình hay Long Biên – nơi có thể nhìn thấy nhưng góc quan sát không đẹp do nằm gần vùng cất/hạ cánh.

may-1.jpg
Ảnh VGP

Ngắm từ dưới thấp

Điểm gợi ý: Các không gian thoáng đãng trên trục bay hướng về Quảng trường Ba Đình. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn phổ biến nhờ vừa dễ di chuyển, vừa có bối cảnh đẹp.

Lưu ý quan trọng: Quảng trường Ba Đình hạn chế người qua lại trong ngày 2/9, vì vậy nên chọn vị trí lân cận như ngã tư Nguyễn Thái Học – Hùng Vương – Hàng Cháo, hoặc các tuyến phố rộng như Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong để có tầm nhìn tốt.

Bí quyết chụp ảnh và quay phim đẹp

Chọn địa điểm

Chụp cận cảnh: Quanh hồ Hoàn Kiếm hoặc gần Quảng trường Ba Đình, nơi trực thăng Mi và CASA bay thấp, dễ bắt khoảnh khắc.

Lấy bối cảnh đẹp: Các tuyến phố Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương với hàng cây xanh và công trình kiến trúc cổ kính sẽ giúp khung hình thêm ấn tượng.

Chuẩn bị thiết bị

Dùng điện thoại hoặc máy ảnh có tính năng zoom tốt.

Bật chế độ chụp liên tiếp (burst mode) hoặc quay video để không bỏ lỡ giây phút máy bay lướt qua.

Nếu muốn hình ảnh rõ nét, du khách có thể mang tripod mini để hạn chế rung khi quay.

may-3.jpg
Ảnh HTV

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ lịch sử, mà còn là trải nghiệm hiếm hoi cho khách du lịch khi được chứng kiến đội hình máy bay quân sự bay qua bầu trời Hà Nội.

Từ những ban công, mái nhà cao tầng đến các con phố rợp cờ hoa, mọi ánh mắt đều hướng lên trời xanh, chờ đón tiếng gầm vang dội của động cơ, sự xuất hiện đầy khí thế của những cánh chim thép. Đây chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên với bất kỳ ai có mặt ở Thủ đô trong ngày hội lớn của dân tộc.

#Lễ diễu binh 2/9 Hà Nội #máy bay quân sự biểu diễn #bay đội hình Su-30MK2 #quảng trường Ba Đình #ngắm máy bay từ cao #chụp ảnh máy bay Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Bất chấp mưa gió, người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh A80

Từ tối 26/8 tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, rất nhiều người dân đã dựng lều, che ô ngồi giữ chỗ để xem sơ duyệt diễu binh A80, mặc trời đang mưa lớn.

Bất chấp những cơn mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 5, hàng ngàn người dân vẫn kiên trì bám trụ, xếp thành những hàng dài trên các tuyến phố dẫn về khu vực Quảng trường Ba Đình, nóng lòng chờ đợi được chứng kiến buổi sơ duyệt của các lực lượng vũ trang cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Xem chi tiết

Du lịch

Top "địa chỉ đỏ" không thể bỏ qua khi đến Hà Nội du lịch dịp 2/9

Dịp 2/9, du khách đến Hà Nội không chỉ tham quan phố cổ mà còn khám phá các địa chỉ đỏ lịch sử như Quảng trường Ba Đình, Nhà tù Hỏa Lò, Tràng Tiền.

di-tich-nha-cu-nguyen-thi-an.jpg
Hành trình có thể bắt đầu từ di tích nhà cụ Nguyễn Thị An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ lại trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Đến đây, du khách sẽ hình dung được không gian yên tĩnh nơi Bác chuẩn bị soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
nha-so-48-hang-ngang.jpg
Tiếp theo là nhà số 48 Hàng Ngang – cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, nơi Bác Hồ và các đồng chí Trung ương làm việc trong những ngày tháng quyết định vận mệnh dân tộc. Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Xem chi tiết

Xã hội

Người dân háo hức xem màn bắn đại bác ở sân Mỹ Đình

Trong không khí náo nức của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2, người dân đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để tận mắt chứng kiến màn bắn đại bác.

giang3.jpg
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Ngay từ chiều, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) cũng chật kín người dân đến xem nghi thức bắn 21 phát đại bác.
giang4.jpg
Tiết trời dễ chịu càng khiến người dân đổ về ngày một đông, không gian thêm náo nhiệt, rộn ràng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới