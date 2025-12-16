Hà Nội

Doanh nghiệp

Sân bay Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Sân bay Long Thành đã chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh do Vietnam Airlines thực hiện.

PV

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h20 và đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h00 ngày 15/12. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 cũng đã cất cánh thành công từ sân bay Long Thành cùng ngày. Sự kiện này giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

011.jpg

Trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác. Đây được xem là bước xác nhận cuối cùng về mức độ sẵn sàng của sân bay Long Thành trước khi đón chuyến bay thương mại đầu tiên được Vietnam Airlines khai thác vào ngày 19/12.

Sau chuyến bay này, Vietnam Airlines khẳng định đã sẵn sàng phục vụ đầy đủ các hạng mục cho một chuyến bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hãng đã chuẩn bị lực lượng nhân sự, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công tác phục vụ hành khách, hành lý và hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn hàng không, tiếp nhiên liệu. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo đúng quy trình và tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách.

022.jpg

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới”.

033.jpg

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và một trong những trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và giao thương quốc tế.

Chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên hạ cánh thành công do Vietnam Airlines thực hiện không chỉ góp phần đánh giá thực tế khả năng vận hành của sân bay mà còn khẳng định mức độ sẵn sàng cao của Hãng hàng không quốc gia trong việc đồng hành cùng các dự án hạ tầng chiến lược, đóng góp vào mục tiêu nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng TP HCM - Điện Biên

Từ ngày 24/12, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay TP HCM - Điện Biên - Hà Nội, kết nối trực tiếp trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với vùng Tây Bắc.

Cụ thể, chuyến bay từ TP HCM đi Điện Biên dự kiến cất cánh lúc 09h35 và hạ cánh lúc 11h55. Từ Điện Biên, hành khách có thể thuận tiện nối chuyến về Hà Nội với chuyến bay cất cánh lúc 12h30 và hạ cánh lúc 13h25, trước khi tiếp tục hành trình của mình.

Sự kết hợp linh hoạt giữa các chuyến bay hàng ngày Điện Biên – Hà Nội và mạng đường bay trục Hà Nội – TP HCM với tần suất lên tới 30-32 chuyến mỗi ngày, tạo điều kiện để hành khách từ khu vực phía Nam dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm du lịch Điện Biên. Từ đây, du khách có thể kết nối đến các điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc nói riêng và miền Bắc nói chung, hình thành hành trình du lịch khép kín, đa trải nghiệm.

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Chuyến bay VN248 của Vietnam Airlines đã ghi dấu ấn xanh khi tiết kiệm 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương 2,43 tấn khí CO₂ không phát thải ra môi trường.

Thành quả này là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “Mang ít hơn - Bay xanh hơn” trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”.

Chiến dịch được Vietnam Airlines phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Hiệp hội EPMA triển khai, nhằm khuyến khích hành khách thay đổi thói quen di chuyển, giảm tải trọng hành lý, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế rác thải nhựa trong suốt hành trình.

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu tại Việt Nam

Với LotuScent, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng tầm trải nghiệm 5 sao quốc tế.

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Mùi hương thương hiệu sẽ được chính thức triển khai trên các đường bay trọng điểm do Hãng khai thác cùng một số phòng khách Bông Sen Vàng.

Với Vietnam Airlines, hương thơm là ngôn ngữ vô hình của cảm xúc, là sợi dây kết nối tinh tế giữa thương hiệu và hành khách, khơi dậy cảm giác thư thái, thân thuộc và đẳng cấp. Dự án mùi hương thương hiệu được khởi xướng với mong muốn mang đến cho hành khách một không gian tràn ngập cảm xúc, nơi mỗi làn hương lưu lại như một ký ức đẹp trên hành trình bay cùng Vietnam Airlines.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị sản xuất điện vận hành ổn định, an toàn, đồng thời kiên định với mục tiêu bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành điện đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và thân thiện môi trường, những nỗ lực bền bỉ của Nhà máy đã và đang tạo chuyển biến rõ nét, từng bước củng cố sự đồng thuận, tin tưởng của người dân địa phương.

