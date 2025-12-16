Cận cảnh dự án nhà phố "chuẩn châu Âu" của Sunshine Group tại phía Tây Hà Nội

Giá trị của một dự án nhà phố không chỉ quyết định ở thời điểm bàn giao, mà còn ở diện mạo sau tối thiểu 10–20 năm vận hành.

Từ lớp đá lát vỉa hè đến vật liệu ngoại thất - cách Sunshine Group kiến tạo giá trị thực trong dài hạn

Dù ít được chú ý, nhưng vỉa hè và không gian tiếp xúc trực tiếp với dòng người có thể xem là nơi phản ánh rõ nhất chất lượng đầu tư của một khu nhà phố. Tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, các tuyến vỉa hè nội khu được hoàn thiện bằng nhóm vật liệu đá bền vững, có khả năng chịu lực cao, ổn định kết cấu và duy trì sắc độ trong điều kiện sử dụng ngoài trời kéo dài. Đây cũng là lớp nền tạo nên cảm nhận đầu tiên và lâu dài cho toàn bộ không gian phố thương mại.

Bước vào từng căn nhà phố, cư dân dễ dàng bị cuốn hút bởi thiết kế châu Âu tinh xảo được đầu tư đến từng chi tiết: Hệ lan can sử dụng nhôm/gang đúc, hoàn thiện sơn tĩnh điện nhiều lớp kết hợp điểm nhấn ánh kim, tạo nên hình khối sắc sảo và độ bền vượt trội. Các phù điêu, phào chỉ và chi tiết trang trí được chế tác thủ công từ vật liệu cao cấp với kỹ thuật chuẩn mực, tái hiện tinh thần châu Âu cổ điển một cách chính xác và đồng đều trên toàn tuyến phố.

Hệ mái sử dụng đá slate đen Lai Châu hoặc tương đương, bảo đảm khả năng chống chịu thời tiết và duy trì hình khối kiến trúc ổn định lâu dài. Các chi tiết đặc trưng như cửa chính được đầu tư tỉ mỉ với gỗ lim Nam Phi, sơn cao cấp, kính hộp 2 lớp Low-E cùng hệ khóa kỹ thuật số từ Bosch, Kaadas, Hafele… được tích hợp hài hòa, tạo nên sự giao thoa mạch lạc giữa tinh thần cổ điển và tiện nghi hiện đại.

.Ở lớp nền hoàn thiện, bậc tam cấp ốp đá Ivory Astoria hoặc tương đương và sân vườn lát đá bazan khò chải được lựa chọn có chủ đích nhằm bảo đảm sự đồng điệu về sắc độ, hình khối và độ bền. Những hạng mục tưởng chừng nhỏ này đóng vai trò như phần “đế” kiến trúc, tôn nâng tổng thể công trình phía trên và hoàn thiện diện mạo đô thị một cách chỉn chu.

Song song với hệ vật liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, toàn bộ quá trình chế tác và hoàn thiện được đặt dưới yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Các giải pháp xử lý bề mặt và cấu trúc tường áp dụng công nghệ xử lý chuẩn châu Âu, tạo nên độ bền vững cùng các điểm nhấn đặc biệt sắc sảo cho ngoại thất công trình.

Dự án đô thị hàng hiệu tiên phong ứng dụng AI trong quản lý, vận hành và hỗ trợ kinh doanh thương mại

Nếu kiến trúc và vật liệu góp phần tạo nên bản sắc châu Âu thì vị trí chính là “bệ phóng” để phong vị ấy sống động trong từng chuyển động của đô thị. Kế cận đại lộ Tây Thăng Long, đồng thời kết nối trực tiếp với vành đai 4, 3.5, quốc lộ 32 và đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu lợi thế liên kết vùng hiếm có. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đặc biệt trong bối cảnh đoạn Tây Thăng Long từ Văn Tiến Dũng đến Phạm Văn Đồng đã thống nhất phương án tái định cư và đang được đẩy nhanh tiến độ, thời gian di chuyển tới Hồ Tây dự kiến rút ngắn chỉ còn khoảng 15 phút.

Đáng chú ý, việc cận kề hai cây cầu chiến lược Hồng Hà và Thượng Cát cũng giúp Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences gia tăng năng lực kết nối liên vùng, đồng thời đón trọn động lực tăng trưởng của Tây Thăng Long, khu vực đang định hình như một cực phát triển mới của Thủ đô.

Trên nền tảng hạ tầng đó, dự án hình thành một quần thể phố thương mại sôi động dọc trục kết nối xuyên tâm, với gần 2.500 căn nhà phố được thiết kế theo hai dòng Grand Shophouse (5 tầng) và Elegant Shophouse (4 tầng), diện tích đất linh hoạt từ 50–168m² (lý tưởng nhất là các căn diện tích đất 75, 100m2), các chủ sở hữu có thể triển khai đa dạng mô hình kinh doanh như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom hay boutique….

Bên cạnh diện mạo chuẩn châu Âu, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn ghi dấu ấn tiên phong trong việc ứng dụng toàn diện công nghệ AI, IoT, Robotics… vào vận hành và khai thác thương mại. Dự án tích hợp đồng bộ các nền tảng thông minh như bãi đỗ xe thông minh, quản lý năng lượng thông minh, công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram…cùng ứng dụng quản lý doanh thu MyShop, robot phục vụ, drone giao hàng, xe điện tự hành... giúp tối ưu hiệu suất và gia tăng giá trị khai thác cho từng shophouse.

Bên cạnh giá trị thương mại, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn được định hình là điểm đến an cư chất lượng cao với các tiện ích trụ cột như bệnh viện nghỉ dưỡng Sunshine Hospital, bãi đỗ xe thông minh và không gian sống liền kề hai đại công viên gần 200 ha. Toàn bộ nội khu được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp thuộc hệ thống BWH Hotels, bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuẩn mực quốc tế.

Ghi nhận vào giữa tháng 12/2025, các căn nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương, nhiều dãy phố đã hoàn thành cất nóc, chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, tiến gần tới giai đoạn bàn giao từ năm 2026. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến an cư và kinh doanh đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội, nơi giá trị sống và giá trị thương mại cùng song hành và bền bỉ theo thời gian.