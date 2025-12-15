Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị sản xuất điện vận hành ổn định, an toàn, đồng thời kiên định với mục tiêu bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành điện đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và thân thiện môi trường, những nỗ lực bền bỉ của Nhà máy đã và đang tạo chuyển biến rõ nét, từng bước củng cố sự đồng thuận, tin tưởng của người dân địa phương.

Sản xuất điện ổn định, bảo đảm nhiệm vụ cung ứng

Năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng tiếp tục duy trì vận hành an toàn, ổn định, tổng sản lượng điện ước đạt 9,545 tỷ kWh, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Cùng với đó, Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 vận hành ổn định, sản lượng ước đạt 97,83% kế hoạch, góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia.

Việc duy trì sản xuất ổn định là nền tảng quan trọng để Nhà máy tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục đầu tư công nghệ và không ngừng cải tiến các giải pháp quản lý phát thải theo quy định.

Bảo vệ môi trường là trụ cột xuyên suốt trong quản lý và vận hành

Xác định bảo vệ môi trường là trách nhiệm cốt lõi, Nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật nhằm kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường trong suốt quá trình sản xuất. Các hệ thống quan trắc khí thải, nước thải được duy trì vận hành liên tục, dữ liệu được giám sát thường xuyên và kết nối trực tiếp theo quy định với cơ quan quản lý nhà nước.

Công tác quản lý tro, xỉ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; các khu vực lưu chứa, vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường xung quanh. Song song đó, Nhà máy tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, tiếp tục giữ vững hình ảnh một nhà máy nhiệt điện xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Trong năm 2025, Nhà máy triển khai 22 công trình đầu tư xây dựng, trong đó nhiều hạng mục tập trung trực tiếp cho công tác môi trường, quan trắc và kiểm soát chất lượng vận hành như: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đáp ứng theo yêu cầu của các Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (04 trạm còn lại) theo các quy định pháp lý về môi trường; Cải tạo cảng tạm phục vụ thi công dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 để xuất tro, xỉ,… Bên cạnh đó, Nhà máy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý môi trường, chuẩn hóa dữ liệu thiết bị, số hóa quy trình giám sát, qua đó nâng cao tính kịp thời và độ tin cậy trong công tác kiểm soát rủi ro môi trường.

Đối thoại, minh bạch – chìa khóa tạo sự đồng thuận của người dân

Một trong những chuyển biến tích cực trong năm 2025 là sự đồng thuận ngày càng rõ nét của người dân địa phương đối với hoạt động sản xuất và công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy. Thông qua các chương trình đối thoại, tham quan, cung cấp thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, Nhà máy đã chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, kịp thời giải đáp các băn khoăn liên quan đến môi trường.

Một chương trình tổ chức cho con em người dân địa phương vào tham quan Nhà máy

Việc minh bạch thông tin, duy trì giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm túc các kiến nghị đã góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng quan trọng để Nhà máy ổn định sản xuất lâu dài, hài hòa với cộng đồng xung quanh.

An toàn – môi trường – con người đồng hành phát triển

Cùng với bảo vệ môi trường, Nhà máy chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho người lao động. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được triển khai đồng bộ; người lao động được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, điều kiện làm việc và phúc lợi được duy trì qua các năm, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Các kỹ sư vận hành liên tục ngày đêm tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang đi đúng hướng khi kiên định lựa chọn bảo vệ môi trường và đồng thuận cộng đồng làm nền tảng cho phát triển. Việc duy trì sản xuất ổn định song song với nâng cao trách nhiệm môi trường không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn từng bước khẳng định hình ảnh một nhà máy điện hiện đại, thân thiện và phát triển bền vững trong lòng người dân địa phương.