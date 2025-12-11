SeAPremium Golf Master 2025, điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản

Tiếp nối thành công của những mùa trước, mùa giải thứ 3 tiếp tục là điểm hẹn tinh hoa khi quy tụ 120 Khách hàng Ưu tiên của SeABank cùng kết nối, chia sẻ đam mê và tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, đẳng cấp

Với chủ đề “Gắn kết tinh hoa – Xứng tầm trải nghiệm”, SeAPremium Golf Master 2025 tiếp tục diễn ra trên sân BRG Legend Hill Country Club – sân golf “twin greens” chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do huyền thoại Jack Nicklaus thiết kế. Tại đây, golfer có thể trải nghiệm trên 18 hố golf và 36 green với địa hình đa dạng mang lại trải nghiệm độc đáo và đầy thách thức. Đây là chất xúc tác tự nhiên khiến mỗi cú Swing hay pha Putt trở nên đầy hứng khởi, tạo nên một “bản giao hưởng” cảm xúc - Nơi kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần chinh phục hoà quyện một cách trọn vẹn. Có thể nói, tuyệt tác sân golf Legend Hill Country Club là không gian lý tưởng nơi kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần chinh phục hoà quyện một cách trọn vẹn.

Trong không gian đẳng cấp ấy, khách hàng SeAPremium được thỏa mãn đam mê thể thao, kết nối và tôn vinh tài năng. Golfer chiến thắng được nhận Cúp vô địch mang đậm tinh hoa văn hóa từ Gốm sứ Chu Đậu - thương hiệu với 500 năm lịch sử, cùng loạt giải thưởng hấp dẫn lên tới 3 tỷ đồng. Kết thúc giải, nhiều phần quà đẳng cấp đã tìm được chủ nhân như: thẻ hội viên hạng Bạch Kim; thẻ hội viên hạng Vàng LotusMiles từ Vietnam Airlines; trang sức và sản phẩm thời trang cao cấp từ các thương hiệu Mancode by PNJ, CAO Fine Jewellery, thời trang Canali cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tới từ các nhà tài trợ khác như Bảo hiểm Bảo Minh, học viện Golf Jack Nicklaus, Hapro.

Một điểm sáng của SeAPremium Golf Master 2025 là sự tinh tế trong từng “điểm chạm”, mở ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Cao trào khi ánh hoàng hôn buông xuống, khách hàng SeAPremium được tận hưởng "bữa tiệc đa giác quan" trong không gian Gala Dinner sang trọng, đắm chìm trong tinh hoa ẩm thực Á - Âu đẳng cấp 5 sao, thăng hoa cùng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng hiện đại mãn nhãn, những ly rượu mừng chiến thắng mở ra cơ hội kết nối trong giới khách hàng thượng lưu.

“Tham dự SeAPremium Golf Master năm nay, tôi thực sự ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết – từ sân Golf thi đấu cho đến khoảnh khắc Gala Dinner. Trải nghiệm lần này vượt xa so với một giải đấu thể thao, từng món ăn, trình diễn hay không gian đều mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt khó quên. Tôi đã tận hưởng trọn vẹn và rất mong chờ các dịch vụ, đặc quyền ưu tiên sắp tới của SeABank. ” – Một khách hàng tham gia giải đấu chia sẻ về hành trình tại SeAPremium Golf Master 2025.

Đồng hành bền vững, nâng tầm trải nghiệm

Không chỉ là một sự kiện thể thao, SeAPremium Golf Master 2025 còn là tuyên ngôn về đặc quyền và phong cách sống đẳng cấp dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên SeAPremium. Hướng tới sự đồng hành bền vững và không ngừng nâng tầm trải nghiệm, SeABank mở rộng hệ sinh thái đặc quyền đa lĩnh vực, mang đến trải nghiệm trọn vẹn tài chính - phong cách sống, bám sát bộ 3 giá trị cốt lõi: Stability – Exclusivity – Advisory (S.E.A). Đây cũng là cam kết của SeABank trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính bền vững, kiến tạo giá trị sống qua những đặc quyền chuyên biệt và cung cấp các giải pháp tư vấn, quản trị gia sản toàn diện cho Khách hàng Ưu tiên.

Dư âm thăng hoa của mùa giải 2025 sẽ trở thành nền tảng vững chắc để SeAPremium Golf Master tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn không thể bỏ lỡ của khách hàng thượng lưu. Tiếp nối hành trình phát triển chiến lược với khát vọng “Mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt”, SeABank nói chung và SeAPremium nói riêng sẽ tiếp tục kiên định trong vai trò đối tác tài chính tin cậy, đồng thời kiến tạo phong cách sống đẳng cấp và trải nghiệm độc bản dành cho Khách hàng Ưu tiên.

Trở thành một phần của hành trình SeAPremium ngay hôm nay để mọi khoảnh khắc tài chính và phong cách sống của bạn đều được nâng tầm.