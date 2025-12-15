Năm cũ khép lại sau gương chiếu hậu, trước mắt là những cung đường 2026 đang sáng đèn chờ bạn lăn bánh.

VinFast gửi tới bạn món quà Tri ân Tết, như một lời chúc mỗi hành trình mới khởi động là một cơ hội sống “xanh” hơn, tích cực hơn.

VF 3 – Xế “iu” cho những người sành điệu

Tặng 2 năm bảo hiểm, hoặc quy đổi thành 6,5 triệu đồng (áp dụng đến hết 31/12/2025)*

Miễn phí màu nâng cao* giúp tự tin thể hiện cá tính (áp dụng đến hết 31/12/2025)

VF 5 – Bạn đồng hành đáng tin cậy

Tặng 2 năm bảo hiểm, hoặc quy đổi thành 12 triệu đồng (áp dụng đến hết 31/12/2025)*

Miễn phí 100% màu nâng cao (áp dụng đến hết 31/12/2025)* - tùy thích bạn chọn màu sắc yêu thích

HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ – ĐÓN NĂM MỚI RẠNG NGỜI

VF 6 – Lựa chọn lý tưởng cho gia đình hiện đại

Ưu đãi cực hấp dẫn lên đến 63,2 triệu đồng* đến hết 31/12/2025

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ*

VF 7 – Sở hữu cá tính riêng

Ưu đãi 4% dành cho mọi chủ xe (*)

Thêm ưu giảm 50 TRIỆU ĐỒNG khi mua xe VF 7 Plus Tiêu chuẩn 1 (*)

Đổi xe xăng, lên đời xe điện với ưu đãi lên đến 75 TRIỆU ĐỒNG (**)

Chuyển đổi xanh dễ dàng với ưu đãi lãi suất hỗ trợ từ VinFast lên tới 3%/năm trong 3 năm đầu tiên (***)

Miễn phí sạc đến hết tháng 06/2027

Miễn phí 100% lệ phí trước bạ đến 28/2/2027(****)

VF 8 – TRẢI NGHIỆM CHUẨN 5 SAO

Trải nghiệm chuẩn 5 sao dễ dàng hơn bao giờ hết với bộ 3 ưu đãi dành cho VF 8:

Tổng ưu đãi lên đến 284 triệu đồng (*)

0 đồng sạc pin đến hết tháng 6/2027 (*)

0 đồng lệ phí trước bạ(**)

VF 9 – ĐẶC QUYỀN THĂNG HẠNG KHI RINH XẾ SANG

Tổng ưu đãi lên đến 389 triệu đồng (*), tối ưu toàn diện chi phí sở hữu.

Miễn phí sạc cho đến 30/06/2027

0 đồng lệ phí trước bạ (**)

Đặc biệt, chương trình tri ân khách hàng Tết 2026, nhận ngay 1 món quà đặc biệt từ VinFast ngay hôm nay:

Thời gian áp dụng: 01/12/2025 – 31/01/2026.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân và khách hàng mua xe từ doanh nghiệp vận tải.

Bước sang 2026, hãy để VinFast đồng hành, để mỗi cung đường mới đều bắt đầu trong cảm giác đủ đầy, an tâm và rạng rỡ hơn bao giờ hết!

—-----------------

VINFAST HÀ TĨNH

Showroom 1: 24A Phan Đình Phùng, P. Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Hotline Kinh doanh: 096 198 7776

Hotline Dịch vụ: 098 423 7776

Hotline CSKH: 02393 608 888