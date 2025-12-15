Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Hành trình rộng mở- đón năm mới rạng ngời

Năm cũ khép lại sau gương chiếu hậu, trước mắt là những cung đường 2026 đang sáng đèn chờ bạn lăn bánh.

PV

VinFast gửi tới bạn món quà Tri ân Tết, như một lời chúc mỗi hành trình mới khởi động là một cơ hội sống “xanh” hơn, tích cực hơn.

VF 3 – Xế “iu” cho những người sành điệu

Tặng 2 năm bảo hiểm, hoặc quy đổi thành 6,5 triệu đồng (áp dụng đến hết 31/12/2025)*

Miễn phí màu nâng cao* giúp tự tin thể hiện cá tính (áp dụng đến hết 31/12/2025)

VF 5 – Bạn đồng hành đáng tin cậy

Tặng 2 năm bảo hiểm, hoặc quy đổi thành 12 triệu đồng (áp dụng đến hết 31/12/2025)*

Miễn phí 100% màu nâng cao (áp dụng đến hết 31/12/2025)* - tùy thích bạn chọn màu sắc yêu thích

222.jpg
HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ – ĐÓN NĂM MỚI RẠNG NGỜI

VF 6 – Lựa chọn lý tưởng cho gia đình hiện đại

Ưu đãi cực hấp dẫn lên đến 63,2 triệu đồng* đến hết 31/12/2025

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ*

VF 7 – Sở hữu cá tính riêng

Ưu đãi 4% dành cho mọi chủ xe (*)

Thêm ưu giảm 50 TRIỆU ĐỒNG khi mua xe VF 7 Plus Tiêu chuẩn 1 (*)

Đổi xe xăng, lên đời xe điện với ưu đãi lên đến 75 TRIỆU ĐỒNG (**)

Chuyển đổi xanh dễ dàng với ưu đãi lãi suất hỗ trợ từ VinFast lên tới 3%/năm trong 3 năm đầu tiên (***)

Miễn phí sạc đến hết tháng 06/2027

Miễn phí 100% lệ phí trước bạ đến 28/2/2027(****)

VF 8 – TRẢI NGHIỆM CHUẨN 5 SAO

599693820-1171123985235854-7051198063287987845-n.jpg

Trải nghiệm chuẩn 5 sao dễ dàng hơn bao giờ hết với bộ 3 ưu đãi dành cho VF 8:

Tổng ưu đãi lên đến 284 triệu đồng (*)

0 đồng sạc pin đến hết tháng 6/2027 (*)

0 đồng lệ phí trước bạ(**)

VF 9 – ĐẶC QUYỀN THĂNG HẠNG KHI RINH XẾ SANG

Tổng ưu đãi lên đến 389 triệu đồng (*), tối ưu toàn diện chi phí sở hữu.

Miễn phí sạc cho đến 30/06/2027

0 đồng lệ phí trước bạ (**)

Đặc biệt, chương trình tri ân khách hàng Tết 2026, nhận ngay 1 món quà đặc biệt từ VinFast ngay hôm nay:

anh-dang-bao.png

Thời gian áp dụng: 01/12/2025 – 31/01/2026.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân và khách hàng mua xe từ doanh nghiệp vận tải.

Bước sang 2026, hãy để VinFast đồng hành, để mỗi cung đường mới đều bắt đầu trong cảm giác đủ đầy, an tâm và rạng rỡ hơn bao giờ hết!

—-----------------

VINFAST HÀ TĨNH

Showroom 1: 24A Phan Đình Phùng, P. Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Hotline Kinh doanh: 096 198 7776

Hotline Dịch vụ: 098 423 7776

Hotline CSKH: 02393 608 888

#Chương trình khuyến mãi xe điện VinFast #Ưu đãi Tết 2026 #Mua xe điện VinFast #Chương trình tri ân khách hàng #Giải pháp di chuyển xanh #Ưu đãi phí trước bạ

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Bỏ qua Mazda CX-5 chọn VinFast VF 6, người dùng chia sẻ: Đẹp từ trong ra ngoài

Lái VinFast VF 6 xuyên miền Trung mùa bão, chủ xe bất ngờ vì “gọi hotline hãng chỉ 20 phút là có mặt, vào xưởng dịch vụ còn được mời cơm”.

Từng cân nhắc Mazda CX-5 nhưng cuối cùng chọn VinFast VF 6, anh Nguyễn Bá Minh Đăng - reviewer của kênh Mê Xe - biết bản thân đã lựa chọn đúng, đặc biệt sau hành trình đi dọc miền Trung thời điểm bão lũ và được dịp “test” cả chất lượng xe lẫn dịch vụ hậu mãi 5 sao của VinFast.

1.jpg
Sau nửa năm đồng hành cùng VF 6, anh Đăng Nguyễn vẫn khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn của mình
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chủ xe Việt: Đi Mercedes, BMW rồi lái VinFast VF 8 thấy sướng

Sức mạnh hơn 400 mã lực, tràn ngập công nghệ, cảm giác lái phấn khích khiến chủ xe VF 8 “không muốn quay lại xe xăng”.

Bước sang tháng 12/2025, thời điểm sôi động nhất của thị trường xe trong năm, người mua đang đứng trước cơ hội sở hữu VF 8 - mẫu D-SUV trang bị “không thiếu thứ gì” nhưng lại vô cùng thân thiện với người dùng nhờ chi phí sử dụng “hợp ví”.

“Xe đắt gấp đôi cũng chưa mạnh bằng VF 8”

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Người dùng VinFast VF 8: Cảm giác như lái “siêu xe”, với chi phí chưa tới 1 tỷ đồng

Sở hữu hàng loạt trang bị vượt trội trong tầm giá cùng cảm giác lái như “siêu xe”, VinFast VF 8 đang thu hút các gia đình cũng như những doanh nhân ưa thích cảm giác mạnh.

Trong tháng 12, loạt ưu đãi “khủng” từ nhà sản xuất mang tới cho khách hàng cơ hội tốt chưa từng có để sở hữu mẫu D-SUV nhà VinFast.

Thỏa mãn đam mê tốc độ với cảm giác lái “gây nghiện”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị sản xuất điện vận hành ổn định, an toàn, đồng thời kiên định với mục tiêu bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành điện đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và thân thiện môi trường, những nỗ lực bền bỉ của Nhà máy đã và đang tạo chuyển biến rõ nét, từng bước củng cố sự đồng thuận, tin tưởng của người dân địa phương.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững cùng cộng đồng

Năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị sản xuất điện vận hành ổn định, an toàn, đồng thời kiên định với mục tiêu bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành điện đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và thân thiện môi trường, những nỗ lực bền bỉ của Nhà máy đã và đang tạo chuyển biến rõ nét, từng bước củng cố sự đồng thuận, tin tưởng của người dân địa phương.