NT3 và 4: Dự án nâng cao tầm vóc Việt Nam

Ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành NM điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là dự án do Tổng Công ty CP Điện lực dầu khí (đơn vị thành viên của Petrovietnam) làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama - Samsung C&T là Tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, là dự án đầu tiên của chuỗi LNG trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam, nhằm xây dựng mô hình trung tâm điện khí LNG hiện đại, tăng cường năng lực cung ứng điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ. Tổng công suất 1.624 MW, NM điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) - dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, Nhà máy đạt hiệu suất 62-64%, thuộc nhóm cao nhất thời điểm hiện tại. Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh cho biết, dự án NM điện LNG Nhơn Trạch 3&4 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt của hợp đồng EPC, quy định của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước, các cam kết với các tổ chức tín dụng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng và quy định quản lý đầu tư của Petrovietnam. Dự án hoàn thành đúng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII, tổng mức đầu tư không vượt dự toán được duyệt và đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm tra với kết quả tích cực.

Nhơn Trạch 3&4 là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, năng lực tổ chức, tinh thần vượt khó của Petrovietnam.

Thành công của dự án là kết quả của hơn 3 năm nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và tinh thần đồng lòng của hơn 3.200 kỹ sư, công nhân, vượt qua nhiều khó khăn, áp lực để hoàn thành một công trình điện hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.

Là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, Nhơn Trạch 3&4 từng đối mặt với nhiều “vướng mắc chưa từng có tiền lệ”, từ việc hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư - xây dựng. Tuy nhiên, dự án vẫn được duy trì tiến độ và chất lượng nhờ sự quyết liệt của Petrovietnam, PV Power cùng sự hỗ trợ sát sao của các cơ quan quản lý, tạo nền tảng để hai nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành ổn định trong thời gian tới.

Đáng chú ý, công tác thu xếp vốn cho dự án được thực hiện trong bối cảnh không có bảo lãnh chính phủ, phải đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực môi trường - xã hội rất nghiêm ngặt của các tổ chức tài chính quốc tế. Quá trình huy động vốn đã thể hiện năng lực quản trị dự án, quản trị tài chính, uy tín và bản lĩnh triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn trong bối cảnh cơ chế thị trường ngày càng rõ nét. Song song đó, công tác đấu nối và giải phóng công suất cũng là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia, là nền tảng chiến lược cho tăng trưởng nhanh và bền vững, nhất là trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng cấp thiết và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Thời gian qua, ngành năng lượng Việt Nam đã nỗ lực duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Những kết quả này thể hiện sự trưởng thành của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đặc biệt là Petrovietnam, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, kết hợp hiệu quả nội lực trong nước và nguồn lực quốc tế.

Thủ tướng chỉ rõ, nhu cầu điện năng của Việt Nam đang tăng rất nhanh cùng với đà tăng trưởng kinh tế cao và định hướng phát triển các lĩnh vực đột phá như công nghệ cao, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, giao thông hiện đại.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành tổ hợp Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, với sản lượng hơn 9 tỷ kWh mỗi năm, đã đặt nền móng cho thị trường điện khí LNG của Việt Nam, góp phần hình thành nguồn điện chủ động, ổn định và sạch hơn cho hệ thống.

Thủ tướng đánh giá, dự án là hình mẫu tiêu biểu với nhiều điểm nổi bật về quy mô, công nghệ, chi phí đầu tư và giá điện cạnh tranh. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, Nhơn Trạch 3&4 còn mang ý nghĩa lớn trong thực hiện cam kết giảm phát thải, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời đóng vai trò “nguồn điện trung gian” quan trọng, giúp hệ thống điện vận hành ổn định trong quá trình gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người lao động PV Power tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3.

Việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành và tinh thần vượt khó của Petrovietnam và đội ngũ triển khai, cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng và dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng

Từ thành công của dự án, Thủ tướng chỉ ra nhiều bài học quan trọng cho việc triển khai các công trình năng lượng trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết, tư duy thực tiễn, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực; tổ chức thực hiện với kỷ luật, trách nhiệm rõ ràng và quyết tâm cao.

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng và dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng; các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho chuỗi LNG, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của PV Power, BQL dự án, liên danh tổng thầu Samsung - Lilama, các nhà thầu, đơn vị tư vấn cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành và đưa NM điện Nhơn Trạch 3&4 vào vận hành thương mại. Việc hoàn thành hai Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 cùng với dự án kho cảng LNG Thị Vải đã hoàn chỉnh chuỗi kho cảng LNG - nhà máy điện, phù hợp với chiến lược phát triển và tư duy năng lượng tích hợp, phát huy hiệu quả hệ sinh thái Petrovietnam. Thành công của dự án là tiền đề quan trọng để Petrovietnam tiếp tục phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Petrovietnam và PV Power tin tưởng, bằng tinh thần đổi mới và khát vọng làm chủ công nghệ, cụm dự án Nhơn Trạch 3&4 sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước và đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình Net Zero.