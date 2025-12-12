Hà Nội

Doanh nghiệp

Mô hình “Tam đại đồng tòa, tứ đại đồng khu” giúp nhiều thế hệ sống cùng mà không va chạm

Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn - Vinhomes Grand Park đang dẫn dắt mô hình “tam đại đồng tòa -tứ đại đồng khu” khi nhiều thế hệ có thể chung sống hài hòa.

PV

Không gian sống gắn kết đa thế hệ

Mô hình “tam đại đồng tòa - tứ đại đồng khu” tại Vinhomes Grand Park hình thành một cách tự nhiên khi không gian xanh, tiện ích đa đáp ứng thế hệ và cộng đồng văn minh cùng hội tụ.

Đại công viên 36ha, gần 900.000m² mặt nước, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, quảng trường… tạo ra hàng trăm “điểm chạm” cho các thế hệ kết nối. Ông bà có nơi tập dưỡng sinh, đi bộ mỗi sáng; cha mẹ có thể chạy bộ, đạp xe hay thư giãn bên hồ; trẻ em có tuổi thơ phong phú giữa sân cỏ, cầu trượt nước, sân vận động đa năng và chuỗi hoạt động cộng đồng.

Nhịp sống ấy cho phép các thế hệ đồng hành mà không “va chạm”. Mỗi người đều có “khoảng trời riêng” nhưng vẫn luôn gắn kết hài hòa.

a1-1.jpg
Người lớn tuổi có không gian giao lưu, thư giãn giữa khuôn viên xanh mát nội khu

Mô hình sống này càng trở nên trọn vẹn khi bộ ba hạ tầng lớn gồm Vành đai 3, Metro số 1 và sân bay Long Thành đồng loạt bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đây là nền tảng để mọi thế hệ trong một gia đình đều có thể di chuyển thuận tiện, tiếp cận công việc, học tập, dịch vụ một cách dễ dàng.

Vành đai 3 tạo trục liên kết xuyên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP HCM và các tỉnh lân cận, giúp ông bà, cha mẹ có thể duy trì đầy đủ các mối quan hệ vốn có và sinh hoạt quen thuộc.

Metro số 1 mang đến lựa chọn di chuyển nhanh, văn minh cho người trẻ, mở lối chạm tới các trung tâm tri thức, công nghệ mà không phải phụ thuộc vào xe máy hoặc ô tô. Họ có thể làm việc tại trung tâm cả ngày nhưng vẫn trở lại bên gia đình mỗi buổi tối.

Đối với những gia đình có con cháu du học, công tác dài ngày hoặc thân nhân ở xa, sân bay Long Thành trở thành “cửa ngõ” kết nối toàn cầu, rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian.

Khi bài toán giao thông được giải quyết ở cả cấp độ nội đô, liên vùng và quốc tế, việc nhiều thế hệ chung sống trong cùng một đại đô thị trở nên thuận tiện và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Căn hộ 3 phòng ngủ - lời giải cho bài toán an cư đa thế hệ

Với các gia đình nhiều thế hệ, nhu cầu sống chung nhưng vẫn phải đảm bảo riêng tư luôn là thử thách. Tại Vinhomes Grand Park, dòng căn hộ 3 phòng ngủ (3PN) diện tích khoảng 80 m² đã trở thành lựa chọn tối ưu nhờ khả năng “biến hóa” công năng và cách bố trí thông minh.

Không gian được chia tách hợp lý giúp ông bà có phòng yên tĩnh, bố mẹ có khu nghỉ ngơi, làm việc độc lập, còn trẻ nhỏ có khoảng không gian đủ rộng để học hành và vui chơi. Tất cả nằm trong một mặt bằng thống nhất, tạo sự gần gũi mà không gây xung đột sinh hoạt.

a2-2965.jpg
Dòng căn hộ 3PN được các gia đình đông thành viên lựa chọn vì thiết kế không gian thông thoáng, hiện đại (Ảnh: Vinhomes)

Đối với người mua ở, căn 3PN tại Vinhomes Grand Park giải quyết cùng lúc hai bài toán: an cư trong một không gian xanh rộng lớn của khu Đông - vốn ngày càng hiếm trong nội đô; và duy trì kết nối gia đình đa thế hệ mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Còn với nhà đầu tư dài hạn, đây là dòng sản phẩm có biên độ tăng giá tốt nhờ nhu cầu ổn định từ gia đình trẻ, chuyên gia quốc tế và nhóm khách hàng nhiều thành viên chuyển dịch về khu Đông. Việc đại đô thị ngày càng hoàn thiện tiện ích, tốc độ lấp đầy tăng nhanh, cùng nền tảng hạ tầng liên tục bổ sung, đang tiếp tục tạo lực đẩy cho giá trị dòng căn này.

Đáng chú ý, các căn 3PN sở hữu “view hoa hậu” hướng công viên trung tâm, mặt nước hoặc quảng trường hiện có mức giá cạnh tranh trong giỏ hàng. Nếu đặt trong tương quan với căn 3PN tại Vinhomes Central Park - phân khúc từng ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau khi đi vào vận hành - dư địa tăng trưởng của căn 3PN tại Vinhomes Grand Park vẫn rất rộng.

a3-6099.jpg
Vinhomes Grand Park thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng, chăm sóc và tạo sự gắn kết cư dân (Ảnh: Vinhomes)

Ngoài ra, Vinhomes Grand Park còn nổi bật ở văn hóa cộng đồng. Tại đây, cư dân thường xuyên gặp nhau trong các lễ hội, giải thể thao, hoạt động thiện nguyện, ngày hội gia đình… giúp người già, người trẻ và trẻ nhỏ đều có cơ hội giao lưu và hòa nhập.

Nhờ những điều kiện ấy, Vinhomes Grand Park chứng kiến ngày càng nhiều câu chuyện đẹp: ông bà chuyển về sống gần con cháu để tiện chăm sóc; các gia đình trẻ đón bố mẹ hai bên về ở chung; những đứa trẻ lớn lên cùng ông bà ngay trong cùng một tòa nhà hoặc cụm nhà. Mô hình “tam đại đồng tòa - tứ đại đồng khu” vì thế trở thành bản sắc riêng của đại đô thị phía Đông, phản ánh cách một dự án đô thị có thể nuôi dưỡng giá trị gia đình truyền thống bằng hạ tầng và quy hoạch hiện đại.

