Samsung 'tự khai' toàn bộ thông tin về dòng Galaxy S26

Hình ảnh thiết kế Galaxy S26, S26+, và S26 Ultra đã xuất hiện trực tiếp bên trong phần mềm của Samsung.

Samsung vừa tự tay “xác nhận” thiết kế của dòng Galaxy S26 khi hình ảnh render của cả ba mẫu máy được phát hiện trong bản One UI 8.5.

Theo Android Authority, những hình ảnh này mang mã M1, M2 và M3 — trùng khớp với các rò rỉ trước đó về Galaxy S26 (M1), S26 (M2) và S26 Ultra (M3).

Cụ thể, những hình ảnh này được tìm thấy trong bản thử nghiệm firmware One UI 8.5. Mặc dù không phải là những hình ảnh quảng cáo hoàn thiện, nhưng chúng đủ để xác nhận diện mạo mới của dòng sản phẩm.

Thiết kế Galaxy S26 (M1), S26 (M2) và S26 Ultra (M3) bên trong giao diện One UI 8.5 của Samsung.

Thiết kế rò rỉ cho thấy Galaxy S26 và S26 sẽ dùng cụm camera đặt dọc trong một “đảo” hình chữ nhật — giống phong cách Samsung đang áp dụng cho Galaxy Z Fold 7, S25 Edge và nhiều mẫu Galaxy A.

Galaxy S26 Ultra cũng dùng thiết kế camera dạng đảo dọc, nhưng đi kèm thêm hai cảm biến lớn đặt cạnh.

Điểm đáng chú ý là thực tế trước đây, S25 Ultra có thiết kế camera tách rời từng ống kính, không sử dụng camera island.

Hình ảnh render Galaxy S26 Ultra với cụm camera đặt trong một "đảo" dọc đặc trưng.

Việc chuyển sang cụm đảo dọc cho thấy Samsung đang muốn thống nhất ngôn ngữ thiết kế trên toàn bộ hệ sinh thái, tương tự cách Apple và Google phân biệt rõ giữa các dòng thường và dòng cao cấp.

Thông tin về các mẫu máy này cũng phù hợp với những rò rỉ trước đó, cho thấy chúng là một phần của dự án "Phép màu" (Miracle project) của Samsung.

Dự kiến, Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên chạy One UI 8.5 ngay khi xuất xưởng, phiên bản Android 16 của Samsung.

Trong khi đó, người dùng Galaxy S25 sẽ có cơ hội trải nghiệm One UI 8.5 beta vào khoảng tuần thứ hai của tháng 12.