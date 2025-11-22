Hà Nội

Galaxy S26 Plus, “con ghẻ” có thể vượt mặt Ultra

Số hóa

Galaxy S26 Plus, “con ghẻ” có thể vượt mặt Ultra

Galaxy S26 Plus bị xem là “con ghẻ” của Samsung, nhưng chỉ cần vài nâng cấp, nó có thể vượt S25 Ultra.

Thiên Trang (th)
Samsung đã chốt đội hình Galaxy S26, trong đó S26 Plus vẫn tồn tại dù từng có tin đồn bị khai tử.
Dù tiệm cận flagship, S26 Plus luôn thiếu vài nâng cấp quan trọng khiến người dùng chưa mặn mà.
Điểm yếu lớn nhất là màn hình thiếu lớp phủ chống lóa, vốn chỉ có trên dòng Ultra.
Nếu bổ sung tính năng này, S26 Plus có thể lôi kéo cả người dùng iPhone chuyển sang Samsung. (Ảnh: OnLeaks and AndroidHeadlines)
Camera tele 3X của S26 Plus đã lỗi thời, cần nâng cấp cảm biến để cải thiện chất lượng thiếu sáng.
Một viên pin dung lượng lớn hơn sẽ giúp S26 Plus vượt trội, thay vì phụ thuộc vào tối ưu hóa AI.
Camera selfie góc rộng và cảm biến hiện đại là điều cần thiết trong thời đại mạng xã hội.
Cuối cùng, một nút chụp ảnh vật lý chuyên dụng sẽ biến S26 Plus thành flagship đáng mua nhất.
