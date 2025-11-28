Người đàn ông suy thận do lạm dụng thực phẩm chức năng 'bổ thận tráng dương'

Người đàn ông trẻ tuổi phải chạy thận sau thời gian dài sử dụng thực phẩm bổ sung "bổ thận tráng dương" không rõ nguồn gốc, gây suy thận cấp nguy hiểm.

Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị cho người đàn ông trẻ bị suy thận nặng do lạm dụng thực phẩm chức năng.

Bệnh nhân là anh N.X.H (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) đến khám ở Bệnh viện Bạch Mai vì mệt mỏi, tiểu ít, ăn uống không ngon miệng.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả khiến khiến người đàn ông bàng hoàng vì chức năng thận đã suy giảm nặng, tình trạng này có thể đã kéo dài từ rất lâu nhưng bệnh nhân không biết.

Chạy thận nhân tạo không chỉ tốn kém mà còn mệt mỏi cho bệnh nhân và gia đình. Ảnh minh hoạ/Internet

Anh H. rất yêu thích tập gym và thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương, tăng cơ" được quảng cáo trên mạng mà không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới suy thận.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết và Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng suy thận ở người trẻ có nguyên nhân là lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng.

Thuốc giảm đau (như ibuprofen, aspirin), thuốc kháng sinh, thực phẩm bổ thận, giảm cân, làm đẹp… nếu dùng không có chỉ định y khoa đều có thể gây viêm thận kẽ, hoại tử ống thận. Nhiều ca suy thận cấp đã xảy ra chỉ vì dùng vài viên thuốc bổ mua qua mạng.

Người bệnh phải chạy thận nhân tạo 3 buổi/tuần, mỗi buổi 4-5 giờ, kèm theo đó là chi phí điều trị lớn hằng năm, chưa kể ảnh hưởng đến công việc, tinh thần và khả năng sinh sản.

WHO từng cảnh báo việc dùng thực phẩm bổ sung sai cách có thể gây ngộ độc, rối loạn chuyển hóa, tổn thương gan và thận. Tương tự, FDA nhấn mạnh thực phẩm chức năng không phải thuốc và cần được sử dụng dưới tư vấn của chuyên gia y tế để tránh tương tác hoặc quá liều.

Bác sĩ khuyến cáo, hiện nay thị trường thực phẩm chức năng hàng giả, hàng nhái hiện vẫn còn chưa được kiểm soát tốt. Nhiều loại thực phẩm chức năng, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc, được quảng cáo với công năng "thần kỳ" mà chưa có nghiên cứu hay hiệp hội nào thông qua. Do đó việc tự ý dùng thực phẩm chức năng là lợi bất cập hại, nếu không cẩn thận dùng trúng loại kém chất lượng không những không thể cải thiện mà còn có thể gây suy giảm thêm hoặc thậm chí suy gan, suy thận.

Để thận khỏe mạnh, không lạm dụng các sản phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm quảng cáo "thần kỳ"; Luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, đặc biệt là các sản phẩm có tác dụng mạnh đến thận; Xây dựng lối sống lành mạnh, chú ý đến chế độ ăn uống cân bằng, đủ nước, tập thể dục đều đặn ...