Rộn ràng vui Trung thu tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Chương trình Trung Thu tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, tạo nên ngày hội ý nghĩa.

Mới đây, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) đã tổ chức chương trình HSGS'FES 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi, trong đó hoạt động "Đêm trăng Tự nhiên" thu hút được sự quan tâm và tham gia của học sinh các khối trong trường. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm chuyên Tổng hợp và 15 năm thành lập trường THPT chuyên KHTN, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho toàn thể giáo viên và học sinh .

Sân chơi đa dạng, gắn kết học sinh

HSGS'FES 2025 diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú từ 13h đến 21h tại sân thể thao đa năng – Ký túc xá Mễ Trì, thu hút hàng nghìn học sinh và phụ huynh tham gia. Chương trình được thiết kế cân bằng giữa các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật.

Các hoạt động chính bao gồm: Thi trang trí mâm ngũ quả, khu vực gian hàng kỷ niệm và chương trình văn nghệ chung kết vào buổi tối.

Buổi chiều sôi động của hoạt động "Đêm trăng Tự nhiên" là khu vực các lớp tổ chức Gian hàng kỷ niệm để bán hàng và trưng bày sản phẩm. Khu vực này trở thành nơi giao lưu, thể hiện sự năng động và khả năng kinh doanh của học sinh KHTN.

Bên cạnh đó, cuộc thi Trang trí mâm ngũ quả thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của các em học sinh các khối chuyên. Chương trình văn nghệ chung kết diễn ra từ 18h đến 21h, với 12 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn biểu diễn, khép lại một ngày hội tràn ngập màu sắc và cảm xúc.

HSGS'FES 2025 diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú.



Khu vực gian hàng của các lớp chuyên thu hút nhiều người tham quan.

Khu vực gian hàng kỷ niệm trở thành nơi giao lưu, thể hiện sự năng động và khả năng kinh doanh của học sinh KHTN.

Niềm vui vỡ òa từ cuộc thi Mâm ngũ quả

Cuộc thi trang trí mâm ngũ quả là một trong những điểm nhấn của HSGS'FES 2025, diễn ra tại sân nhà AB từ 14h đến 15h30. Không khí tại khu vực thi vô cùng sôi nổi và khẩn trương, khi mỗi đội, gồm tối đa 5 học sinh, chỉ có 90 phút để hoàn thành tác phẩm với yêu cầu nghiêm ngặt là phải mang đến hoa quả chưa cắt tỉa. Các em học sinh chăm chú gọt, tỉa, xếp đặt từng loại trái cây theo chủ đề kỷ niệm trường hoặc Trung thu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và tinh thần làm việc nhóm cao độ.

Sự đồng hành của phụ huynh đã tạo nên hình ảnh "Đêm trăng sum vầy" ý nghĩa. Chị Kim Ngân, phụ huynh của học sinh Trịnh Minh Hoàng lớp 10A1 chuyên Hóa, chia sẻ rằng gia đình đã có duyên gắn bó với trường từ 12 năm trước. Chị bày tỏ rất cảm động khi thấy con say mê cùng bạn bè chuẩn bị, rồi tự tin đứng trước đông người thuyết trình. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng phụ huynh cảm nhận được sự quyết tâm của Nhà trường trong việc duy trì truyền thống và rèn luyện cho các con bản lĩnh vượt khó, kỹ năng xã hội và xử lý tình huống.

Vượt qua các tiêu chí chấm điểm khắt khe về hình thức, ý nghĩa, thuyết trình và sáng tạo, lớp 10A1 chuyên Hóa đã xuất sắc giành được Giải Nhất khối 10. Mâm ngũ quả của lớp 10A1 chuyên Hóa mang chủ đề "Vững buồm tri thức – Bay xa ước mơ", lấy cảm hứng từ mùa thu Hà Nội và hành trình học tập tại chuyên KHTN.

Các em học sinh lớp 10A1 Hóa đang tập trung cao độ để hoàn hiện mâm ngũ quả.

Mâm ngũ quả chiến thắng với hình tượng con thuyền dưa hấu đặt ở trung tâm.

Mâm ngũ quả lớp 10A1 chuyên Hóa nổi bật với điểm nhấn chính là Con thuyền dưa hấu đặt ở trung tâm. Quả dưa hấu được khoét lòng làm thuyền, cắm năm cánh buồm ý nghĩa: “Khoa học tự nhiên”, “Khát vọng tri thức”, “Nghiên cứu khoa học”, “Vững bước tương lai”, “Rộng mở chân trời”. Trong lòng thuyền là 36 loại trái cây nhỏ tượng trưng cho 36 thành viên lớp 10A1 Hóa cùng chung hành trình. Hình ảnh thuyền trưởng từ quả chuối xanh, được các em học sinh khắc họa để miêu tả về người thầy giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt lớp 'vượt sóng gió' tri thức.

Bên cạnh đó, cốm vàng non trên lá chuối xanh đại diện cho mùa thu Hà Nội , nải chuối vàng tượng trưng cho Ban giám hiệu và thầy cô, và những chú nhím từ quả bầu và nho đỏ tượng trưng cho thử thách cần vượt qua.

Mâm ngũ quả này sử dụng nguyên liệu là các loại hoa quả quen thuộc, thế nhưng sự khéo léo và sáng tạo của các em học sinh thổi hồn vào mâm quả những ý nghĩa độc đáo, như một lần nữa khẳng định "thương hiệu" của học sinh chuyên KHTN.

5 em học sinh đã bàn bạc, trao đổi với nhau nhiều ngày để lên ý tưởng cho mâm ngũ quả.

Nhiều bậc phụ huynh đã có mặt từ sớm để hỗ trợ cho con em mình.

Niềm vui chiến thắng đã vỡ òa. Học sinh Nguyễn Đình Thiên Bảo (lớp 10A1 Hóa) chia sẻ: "Em thấy rằng nhóm em và em đã rất cố gắng và nỗ lực để giành lấy giải Nhất. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được tin vui."

Đại diện lớp 10A1 chuyên Hóa (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Nhất khối 10 cho phần thi trang trí mâm ngũ quả.

Học sinh Trịnh Minh Hoàng (lớp 10A1 Hóa) bày tỏ sự vui và bất ngờ: "Cho dù 5 đứa chúng em đã vật lộn để chạy đua với thời gian và nghĩ ra những giải pháp khác nhau cho các vấn đề nảy sinh, nhóm vẫn hoàn thành được mâm, chuẩn bị được bài phát biểu và tự hào về thành quả của mình."

Một số hình ảnh các mâm ngũ quả khác:

HSGS'FES 2025 đã khép lại bằng chương trình văn nghệ chung kết hoành tráng vào buổi tối với 12 tiết mục xuất sắc, không chỉ mang đến một Tết Trung thu ấm áp, vui tươi mà còn giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng, tinh thần đồng đội và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường chuyên KHTN.