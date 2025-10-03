Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Loạt đèn lồng 'hot trend' được giới trẻ săn đón mùa Trung thu

Đèn lồng không chỉ là món đồ chơi truyền thống cho trẻ em mà còn trở thành phụ kiện check-in được giới trẻ Việt Nam săn đón nồng nhiệt mỗi dịp Trung thu.

Trầm Phương (Ảnh: Tổng hợp)
Mùa trăng rằm năm nay chứng kiến sự lên ngôi của một loạt các mẫu đèn lồng "hot trend", kết hợp giữa nét truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.
Xu hướng yêu nước và tự hào dân tộc được thể hiện rõ qua những chiếc đèn lồng Trung thu mini khi kết hợp các chi tiết như nón lá hay cờ Tổ quốc.
Cụ thể, phần chao đèn được làm thành hình nón, phối màu rực rỡ với họa tiết cờ Việt Nam, có khi còn gắn thêm thú bông nhỏ xinh như thỏ trắng
Đây không chỉ là món đồ chơi, phụ kiện đẹp mà còn là cách giới trẻ thể hiện tinh thần dân tộc một cách tinh tế và thời thượng, tạo nên những bức ảnh check-in đầy ý nghĩa.
Những mẫu đèn lồng mini thú bông cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Mẫu đèn này là sự kết hợp siêu đáng yêu giữa chiếc lồng đèn nhỏ xinh, thường được làm từ chất liệu giả tre hoặc nhựa, và một nhân vật thú bông ngộ nghĩnh gắn phía trên.
Các nhân vật thú bông đa dạng như thỏ, gấu, mèo, hoặc hình tượng đầu lân nổi bật, với biểu cảm dễ thương, đôi khi còn có thêm lớp lông xù trang trí.
Phong cách cute và vintage của lồng đèn thú bông đã tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.
Mẫu đèn lồng con sứa được làm từ kẽm nhung cũng được bán nhiều ở cả những cửa hàng truyền thống và cả các sàn thương mại điện tử.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh con sứa trong lòng đại dương, những chiếc lồng đèn này được tạo hình với phần thân nhiều màu sắc, cùng những xúc tu lượn sóng rực rỡ.
Khi bật đèn, ánh sáng LED đa sắc màu phát ra từ bên trong tạo hiệu ứng huyền ảo, lung linh như một đàn sứa đang bơi lội.
#đèn lồng trung thu #đèn lồng hot trend #đèn lồng truyền thống #đèn lồng thú bông #đèn lồng sứa #giới trẻ trung thu

