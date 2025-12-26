Hà Nội

‘Girl phố, boy phố' TP HCM lên đồ check-in bên nhà thờ Đức Bà

Những ngày cuối năm, khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là Nhà thờ Đức Bà trở thành 'sàn diễn thời trang' của các bạn trẻ với những bộ outfit cực chất.

Trầm Phương
Dù vẫn đang trong quá trình trùng tu, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn chứng minh vị thế là biểu tượng check-in không thể thay thế của thành phố. Đặc biệt, khi dàn đèn led rực rỡ được thắp sáng bao phủ toàn bộ khối kiến trúc đang sửa chữa, nơi đây đã biến thành một "background" xịn xò, thu hút hàng nghìn "girl phố, boy phố" đến thả dáng. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Nhà thờ Đức Bà hiện nay được bao phủ bởi hàng triệu ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ bắt mắt. Vào ban đêm, toàn bộ khu vực này sáng bừng lên như một tòa lâu đài cổ tích giữa lòng thành phố hiện đại. Chính sự độc đáo này đã kích thích sự sáng tạo của các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Dạo một vòng quanh khu vực Công xã Paris, không khó để bắt gặp những "girl phố" sành điệu trong những bộ trang phục đa dạng phong cách. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Cô nàng hot girl đình đám Bảo Khuyên Susan lựa chọn cho mình chiếc váy body đỏ rực rỡ, kết hợp cùng áo khoác lông và tất lưới tạo nên vẻ ngoài quyền lực, cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn vàng.( Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
Trong khi đó, cô nàng Nina Lê lại lựa chọn một chiếc đầm đen dài phối cùng khăn choàng len mỏng, mang đến những những bức ảnh "vibe" nhẹ nhàng, sâu lắng giữa phố thị.(Ảnh: IG @ni_na_le_)
Cô nàng lựa chọn phụ kiện khá đơn giản chỉ với một chiếc túi màu nâu đậm nhẹ nhàng. (Ảnh: IG @ni_na_le_)
Cách tạo dáng của cô nàng rất tự nhiên, khi thì mỉm cười nhẹ nhàng, khi thì nhìn xa xăm, tạo nên một "vibe" rất thơ. (Ảnh: IG @ni_na_le_)
Cũng check-in tại nhà thờ Đức Bà, nàng beauty Blogger LuuSue chọn cho mình set váy chất liệu dạ tweed màu vàng gold đồng điệu hoàn hảo với ánh sáng của nhà thờ. (Ảnh: IG @luusuebeauty)
Chiếc túi Chanel classic ô trám đen làm điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục. Lối trang điểm trong trẻo với son môi đỏ giúp khuôn mặt bừng sáng giữa khung cảnh đêm. (Ảnh: IG @luusuebeauty)
Những bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc "motion blur" (xe cộ lướt qua mờ ảo) tạo nên một vẻ đẹp hiện đại, năng động, đúng chất một cô nàng thành thị sành điệu đang tận hưởng nhịp sống Sài Gòn. (Ảnh: IG @luusuebeauty)
Trầm Phương
#nhà thờ Đức Bà #check-in #TP HCM #thời trang #sống ảo #hot girl

