'Ngọc nữ Thái Lan' gây 'sốt' với tạo hình tuần lộc đáng yêu dịp Giáng sinh

Cộng đồng trẻ

'Ngọc nữ Thái Lan' gây 'sốt' với tạo hình tuần lộc đáng yêu dịp Giáng sinh

Mới đây, nàng 'ngọc nữ Thái Lan' Baifern một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi tung bộ ảnh đón Noel đầy sáng tạo, khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Trầm Phương
Mỗi dịp mùa Noel đến gần, "Ngọc nữ màn ảnh Thái Lan" Baifern Pimchanok lại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi sự đầu tư chỉn chu trong những bộ ảnh được đăng tải. Không chọn những bộ váy lộng lẫy hay phong cách quyến rũ thường thấy, lần này Baifern khiến fan "tan chảy" khi hóa thân thành một chú tuần lộc vô cùng xinh xắn và tinh nghịch bên cây thông Noel. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" trong bộ ảnh chính là lối trang điểm vô cùng độc đáo. Baifern đã khéo léo sử dụng layout makeup tông nâu cam ấm áp, kết hợp với những chấm trắng nhỏ trên gò má và trán để mô phỏng hình ảnh chú tuần lộc. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, phần mũi được điểm xuyết tông nâu đậm và đôi mắt to tròn long lanh càng làm tôn lên vẻ ngoài ngây thơ nhưng không kém phần sắc sảo của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Để làm nổi bật lớp trang điểm cầu kỳ, "Ngọc nữ" chọn cho mình một thiết kế đầm trắng tinh khôi với phần dây vai mỏng manh, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng sứ. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc tết hai bên đính kèm sừng tuần lộc nhỏ xinh và quả thông khô càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung, "hack tuổi" của nữ diễn viên. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác "khủng". Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi cho sự biến hóa đa dạng của ngôi sao Chiếc lá cuốn bay. Dù là trong tạo hình có phần tinh nghịch và lạ mắt, Baifern vẫn giữ được nét thanh tú, sang trọng đúng chất "Ngọc nữ" màn ảnh Thái. (Ảnh: IGNV)
Có thể nói, mỗi lần xuất hiện, Baifern Pimchanok lại mang đến một làn gió mới. Với gương mặt "không góc chết", Baifern có thể cân mọi phong cách từ cá tính, nổi loạn đến ngọt ngào, dễ thương. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng, Baifern Pimchanok còn được biết đến là một trong những diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Thái Lan. Tên tuổi của cô vang danh khắp châu Á qua những siêu phẩm như A Little Thing Called Love (Mối tình đầu), Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) và đặc biệt là vai diễn kinh điển Nira trong Chiếc lá cuốn bay. (Ảnh: IGNV)
Khả năng nhập vai đa dạng, từ hình tượng thiếu nữ ngây thơ đến những vai diễn nội tâm phức tạp, đã giúp cô duy trì sức nóng trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Baifern không chỉ là gương mặt đắt giá cho các nhãn hàng quốc tế mà còn là biểu tượng thời trang và phong cách sống của giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Baifern Pimchanok #Noel #đóng vai tuần lộc #thái lan #ngọc nữ #ảnh Noel

