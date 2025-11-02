Hà Nội

Quái vật đầu chó ăn thịt người khiến dân Úc khiếp sợ hàng thế kỷ

Kho tri thức

Quái vật đầu chó ăn thịt người khiến dân Úc khiếp sợ hàng thế kỷ

Bunyip là sinh vật huyền thoại trong văn hóa thổ dân Úc, được cho là chuyên ẩn nấp dưới đầm lầy, sông hồ và săn mồi vào ban đêm.

T.B (tổng hợp)
Tên “Bunyip” bắt nguồn từ tiếng thổ dân Wemba-Wemba. Nghĩa của từ này được hiểu là “linh hồn ác nước sâu”. Ảnh: Pinterest.
Được mô tả với hình dạng thay đổi liên tục. Có nơi kể Bunyip giống chó biển khổng lồ, nơi khác lại cho rằng nó giống rắn có đầu chó. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nhiều truyền thuyết cổ. Người bản địa tin Bunyip là kẻ trừng phạt những ai vi phạm luật thiêng của bộ tộc. Ảnh: Pinterest.
Các ghi chép châu Âu thế kỷ 19. Người di cư đến từ châu Âu từng kể lại việc nhìn thấy những sinh vật lạ ở vùng đất mới, tạo nên làn sóng hoang mang trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Có thể bắt nguồn từ ký ức về loài thú cổ Diprotodon. Đây là loài thú khổng lồ tuyệt chủng từng sống ở Úc hàng chục nghìn năm trước, cùng thời với những người tiền sử đầu tiên ở châu lục này. Ảnh: Pinterest.
Trở thành biểu tượng văn hóa dân gian. Hình ảnh Bunyip xuất hiện trong văn học, phim hoạt hình và truyện thiếu nhi Úc. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay vẫn còn “nhân chứng”. Một số người khẳng định từng nghe tiếng gầm lạ hoặc nhìn thấy bóng đen lớn ở đầm lầy nước Úc, được cho là Bunyip. Ảnh: Pinterest.
