Rò rỉ Oppo K15 Turbo Pro cấu hình mạnh, pin khủng, giá tầm trung

Số hóa

Rò rỉ Oppo K15 Turbo Pro cấu hình mạnh, pin khủng, giá tầm trung

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, OPPO K15 Turbo Pro chạy Snapdragon 8 Gen 5 và được trang bị quạt tản nhiệt chủ động dạng mini.

Tuệ Minh
OPPO K15 Turbo Pro lộ diện với phong cách đậm chất hiệu năng và tập trung vào trải nghiệm chơi game. Máy được cho là có thiết kế cứng cáp, góc cạnh, tối ưu cho cầm nắm lâu. Dù chưa lộ toàn bộ hình ảnh, các chi tiết rò rỉ cho thấy OPPO tiếp tục đẩy mạnh dòng máy dành cho người dùng thích sức mạnh xử lý cao.
OPPO K15 Turbo Pro lộ diện với phong cách đậm chất hiệu năng và tập trung vào trải nghiệm chơi game. Máy được cho là có thiết kế cứng cáp, góc cạnh, tối ưu cho cầm nắm lâu. Dù chưa lộ toàn bộ hình ảnh, các chi tiết rò rỉ cho thấy OPPO tiếp tục đẩy mạnh dòng máy dành cho người dùng thích sức mạnh xử lý cao.
Mẫu máy đang được thử nghiệm sở hữu quạt chủ động nằm bên trong thân máy, hoạt động bằng cách đẩy luồng khí qua các lớp linh kiện để giảm nhiệt độ cho bộ xử lý. Thiết kế quạt được mô tả là thu gọn, khép kín và có khả năng chống bụi, giúp tối ưu độ bền khi sử dụng dài hạn.
Mẫu máy đang được thử nghiệm sở hữu quạt chủ động nằm bên trong thân máy, hoạt động bằng cách đẩy luồng khí qua các lớp linh kiện để giảm nhiệt độ cho bộ xử lý. Thiết kế quạt được mô tả là thu gọn, khép kín và có khả năng chống bụi, giúp tối ưu độ bền khi sử dụng dài hạn.
Nguồn rò rỉ cho biết OPPO K15 Turbo Pro sẽ có màn hình độ phân giải cao cùng tần số quét lớn, phù hợp cho giải trí, xem phim và đặc biệt là chơi game. Tần số quét cao giúp trải nghiệm mượt mà hơn, nhất là khi bạn đang sử dụng máy song song với điện thoại chính để giải trí hay làm việc đa nhiệm.
Nguồn rò rỉ cho biết OPPO K15 Turbo Pro sẽ có màn hình độ phân giải cao cùng tần số quét lớn, phù hợp cho giải trí, xem phim và đặc biệt là chơi game. Tần số quét cao giúp trải nghiệm mượt mà hơn, nhất là khi bạn đang sử dụng máy song song với điện thoại chính để giải trí hay làm việc đa nhiệm.
Điều này khiến giới quan sát tin rằng thiết bị chính là thế hệ kế nhiệm của OPPO K13 Turbo Pro, vốn từng gây chú ý với hệ thống tản nhiệt phức tạp và các kênh dẫn khí hiệu suất cao. Bên cạnh hệ thống tản nhiệt mới, máy cũng được cho là sở hữu màn hình phẳng 6.78 inch sử dụng tấm nền LTPS với độ phân giải 1.5K.
Điều này khiến giới quan sát tin rằng thiết bị chính là thế hệ kế nhiệm của OPPO K13 Turbo Pro, vốn từng gây chú ý với hệ thống tản nhiệt phức tạp và các kênh dẫn khí hiệu suất cao. Bên cạnh hệ thống tản nhiệt mới, máy cũng được cho là sở hữu màn hình phẳng 6.78 inch sử dụng tấm nền LTPS với độ phân giải 1.5K.
Một thay đổi quan trọng khác đến từ dung lượng pin. Nguồn tin mô tả mức pin tăng từ “7” lên “8”, hàm ý rằng thiết bị có thể được nâng cấp lên dung lượng gần 8.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 7.000 mAh trên K13 Turbo Pro.
Một thay đổi quan trọng khác đến từ dung lượng pin. Nguồn tin mô tả mức pin tăng từ “7” lên “8”, hàm ý rằng thiết bị có thể được nâng cấp lên dung lượng gần 8.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 7.000 mAh trên K13 Turbo Pro.
Thông tin về camera lại không quá ấn tượng khi nguồn tin mô tả hệ thống này chỉ đủ “quét mã QR”. Cách nói này thường được dùng để chỉ những hệ thống camera không quá nổi bật, và điều này phù hợp với định hướng của dòng Turbo Pro vốn tập trung hoàn toàn vào hiệu năng và khả năng tản nhiệt thay vì camera.
Thông tin về camera lại không quá ấn tượng khi nguồn tin mô tả hệ thống này chỉ đủ “quét mã QR”. Cách nói này thường được dùng để chỉ những hệ thống camera không quá nổi bật, và điều này phù hợp với định hướng của dòng Turbo Pro vốn tập trung hoàn toàn vào hiệu năng và khả năng tản nhiệt thay vì camera.
Điểm đáng chú ý nhất của rò rỉ lần này là việc máy sử dụng Snapdragon 8 Gen 5. Đây là thế hệ chip cao cấp tiếp theo của Qualcomm, được kỳ vọng mang lại hiệu năng vượt trội so với Snapdragon 8s Gen 4 đang dùng trên K13 Turbo Pro.
Điểm đáng chú ý nhất của rò rỉ lần này là việc máy sử dụng Snapdragon 8 Gen 5. Đây là thế hệ chip cao cấp tiếp theo của Qualcomm, được kỳ vọng mang lại hiệu năng vượt trội so với Snapdragon 8s Gen 4 đang dùng trên K13 Turbo Pro.
Digital Chat Station còn tiết lộ rằng OPPO có kế hoạch mang công nghệ quạt tản nhiệt chủ động lên nhiều thiết bị khác trong tương lai, cho thấy hãng đang hướng đến xây dựng một dải sản phẩm hiệu năng cao với khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.
Digital Chat Station còn tiết lộ rằng OPPO có kế hoạch mang công nghệ quạt tản nhiệt chủ động lên nhiều thiết bị khác trong tương lai, cho thấy hãng đang hướng đến xây dựng một dải sản phẩm hiệu năng cao với khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.
Dòng K13 hiện tại vốn đã có hệ thống tản nhiệt bằng quạt với khe hút khí ẩn, kênh dẫn khí hình chữ L và dàn lá tản nhiệt dày đặc, cùng khả năng tùy chỉnh tốc độ quạt và âm thanh khởi động. Việc tiếp tục cải tiến công nghệ này trên K15 Turbo Pro có thể giúp OPPO củng cố vị thế trong phân khúc điện thoại thiên về hiệu năng.
Dòng K13 hiện tại vốn đã có hệ thống tản nhiệt bằng quạt với khe hút khí ẩn, kênh dẫn khí hình chữ L và dàn lá tản nhiệt dày đặc, cùng khả năng tùy chỉnh tốc độ quạt và âm thanh khởi động. Việc tiếp tục cải tiến công nghệ này trên K15 Turbo Pro có thể giúp OPPO củng cố vị thế trong phân khúc điện thoại thiên về hiệu năng.
Thiết bị vẫn đang trong giai đoạn mẫu kỹ thuật, nhưng tiến độ phát triển được đánh giá là nhanh. Trong thời gian tới, nhiều thông tin hơn về thiết kế và cấu hình chi tiết có thể sẽ tiếp tục xuất hiện khi K15 Turbo Pro tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất thương mại.
Thiết bị vẫn đang trong giai đoạn mẫu kỹ thuật, nhưng tiến độ phát triển được đánh giá là nhanh. Trong thời gian tới, nhiều thông tin hơn về thiết kế và cấu hình chi tiết có thể sẽ tiếp tục xuất hiện khi K15 Turbo Pro tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất thương mại.
Dòng smartphone giá tầm trung Oppo K13 Turbo sức mạnh đỉnh cao cho gaming.
Tuệ Minh
