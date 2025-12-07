Top 5 loại rắn độc nguy hiểm nhất Việt Nam

Nọc độc: Chủ yếu là độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh. Lượng nọc độc trong một lần cắn rất lớn, có thể gây tử vong cho một con voi trưởng thành hoặc nhiều người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thường sống ở các vùng rừng núi rậm rạp, đồi cây, bờ suối. Có ở hầu hết các vùng miền núi Việt Nam.