Top 5 loại rắn độc nguy hiểm nhất Việt Nam

Giải mã

Việt Nam là nơi sinh sống của khoảng hơn 50 loài rắn độc khác nhau. Dưới đây là 5 loại rắn độc phổ biến và nguy hiểm nhất thường gặp.

The Gia Linh / Đời sống & Phát luật
1. Rắn hổ mang chúa: Là loài rắn độc lớn nhất thế giới, chiều dài trung bình từ 3 - 5 mét, cá biệt có con dài hơn 5 mét. Màu sắc thường là nâu ô liu, vàng nâu hoặc đen, với các khoanh màu trắng nhạt hoặc vàng nhạt mờ. Đầu lớn, khi tức giận hoặc bị đe dọa, chúng bạnh cổ ra thành hình bầu dục (nhỏ hơn so với các loài hổ mang khác) và phát ra tiếng rít đặc trưng.
Nọc độc: Chủ yếu là độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh. Lượng nọc độc trong một lần cắn rất lớn, có thể gây tử vong cho một con voi trưởng thành hoặc nhiều người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời. Thường sống ở các vùng rừng núi rậm rạp, đồi cây, bờ suối. Có ở hầu hết các vùng miền núi Việt Nam.
2. Rắn hổ mang một mắt kính (rắn hổ đất): Chiều dài trung bình từ 1 - 1,5 mét. Màu sắc đa dạng: nâu xám, nâu đen, vàng nhạt. Đặc điểm nổi bật nhất là hoa văn hình tròn giống mắt kính (có một đốm đen ở giữa nền trắng/vàng) ở mặt sau cổ. Khi bị đe dọa, chúng bành rộng cổ rất lớn và dựng đứng phần thân trước.
Nọc độc: Hỗn hợp độc tố thần kinh và độc tố gây hoại tử mô (cytotoxin) mạnh. Gây sưng tấy dữ dội tại vết cắn, hoại tử và có thể gây tử vong nhanh chóng do liệt hô hấp. Môi trường sống: Phổ biến khắp Việt Nam, từ đồng bằng đến trung du, thường sống ở ruộng lúa, gò mối, gần khu dân cư.
3. Rắn cạp nong: Chiều dài trung bình từ 1 - 1,5 mét. Rất dễ nhận biết với các khoanh màu vàng tươi và đen bóng xen kẽ nhau đều đặn suốt chiều dài cơ thể. Hình dáng tiết diện ngang cơ thể hơi tam giác (có sống lưng). Thường hoạt động vào ban đêm, khá hiền lành khi gặp người vào ban ngày.
Nọc độc: Chủ yếu là độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh, tác động lên hệ thần kinh, gây tê liệt cơ, khó thở và tử vong do liệt cơ hô hấp. Vết cắn thường không gây đau nhiều, dễ khiến nạn nhân chủ quan. Thường sống ở gần nguồn nước, bụi rậm đồng bằng, trung du,
4. Rắn cạp nia: Tương tự cạp nong về hình dáng, chiều dài, nhưng các khoanh màu là trắng (hoặc kem nhạt) và đen bóng xen kẽ nhau. Cũng có tiết diện ngang cơ thể hơi tam giác. Hoạt động chủ yếu về đêm.
Nọc độc: Giống cạp nong, chủ yếu là độc tố thần kinh cực mạnh, gây tử vong do liệt hô hấp. Vết cắn cũng không gây đau dữ dội ngay lập tức. Môi trường sống: Đồng bằng, vùng đồi, vườn cây, thường sống ở những nơi ẩm ướt.
5. Rắn lục đuôi đỏ: Chiều dài trung bình khoảng 60 - 90 cm. Đầu hình tam giác rõ rệt, thân màu xanh lục hoặc xám xanh. Đặc điểm nổi bật nhất là chiếc đuôi màu đỏ gạch hoặc nâu đỏ. Thường cuộn mình trên cành cây hoặc bụi cây thấp.
Nọc độc: Chủ yếu là độc tố máu (hemotoxin) và độc tố gây hoại tử mô. Gây sưng, đau rát dữ dội tại vết cắn, chảy máu không ngừng, hoại tử da thịt và có thể gây tử vong do xuất huyết nội tạng nếu không điều trị kịp thời. Môi trường sống: Phổ biến khắp cả nước, từ miền núi đến đồng bằng. Rất hay gặp ở các vườn cây, bụi tre, bờ rào gần khu dân cư.
