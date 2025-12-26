[INFOGRAPHIC] Đảo Rắn tử địa ngoài khơi Brazil với hàng nghìn rắn độc

Nằm ngoài khơi Brazil, đảo Rắn được xem là "thiên đường" của các loài rắn độc, với khoảng 2.000 - 4.000 con rắn hổ lục đầu vàng nguy hiểm.
Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Võ Ngọc Trân đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với thần thái sang chảnh cùng thân hình 'cực phẩm'.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/12, Bọ Cạp vận thế khá tốt, tài lộc thăng hoa. Kim Ngưu chú ý giữ ranh giới trong công việc sẽ tránh được mâu thuẫn.
3 con giáp này thể hiện sự quyết đoán và can đảm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, số dư tài khoản tăng nhanh đầu năm 2026.
Từng lang thang trên những thảo nguyên băng giá thời tiền sử, Coelodonta là biểu tượng hùng vĩ của kỷ Băng hà với nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc.
Edaphosaurus là sinh vật tiền sử kỳ lạ sống vào kỷ Permi, nổi bật với “cánh buồm” lớn trên lưng và lối sống ăn thực vật.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu thông minh, có thể được cấp trên tín nhiệm và tài vận hanh thông.
Trong năm 2025, các chuyên gia, nhà khoa học đã giải mã được những bí ẩn lịch sử "đánh đố" nhân loại suốt nhiều thế kỷ.
Hai gia đình ở Quảng Trị đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng "đi lạc" vào nhà. Đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.
Một giả thuyết mới cho rằng nền văn minh ngoài hành tinh đầu tiên chúng ta phát hiện sẽ đang hấp hối, phát sáng dữ dội trước khi biến mất.
Trong 100 ngày tới, 3 con giáp có cơ hội tăng thu nhập, vận trình tài lộc thuận lợi, trong khi 1 con giáp dễ gặp khó khăn nếu chủ quan.
Vừa là cây cảnh quen thuộc vừa gắn với y học dân gian, cây thuốc bỏng (Kalanchoe blossfeldiana) ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa đáng chú ý.
Thỏ rừng Cape (Lepus capensis) là loài động vật nhanh nhẹn của thảo nguyên châu Phi, ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú khiến giới khoa học chú ý.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/12, Cự Giải gặp được may mắn sẽ thăng hoa cả tình và tiền. Bảo Bình nên lượng sức, không tham gia vào dự án quá khó.
Nếu bạn thuộc danh sách con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những món quà bất ngờ mà số phận sắp bù đắp cho bạn sau Tết Dương lịch.
Lần đầu tiên sau 30 năm, tuyết đã phủ trắng xóa tại các sa mạc ở Arab Saudi. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú.
Cú lợn lưng xám (Tyto alba) là loài chim săn mồi ban đêm quen thuộc, nổi bật với khuôn mặt hình tim và tiếng kêu rợn người.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn lấy hết can đảm để thổ lộ với người trong lòng, có khởi đầu kinh doanh khá thuận lợi.
Những mỏ vàng khổng lồ trên thế giới không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của các quá trình địa chất phức tạp kéo dài hàng triệu năm.
Orpiment là khoáng vật màu vàng rực rỡ, vừa quyến rũ về thị giác vừa ẩn chứa những câu chuyện khoa học và lịch sử đầy nghịch lý.
Hai loài đặc hữu của Việt Nam gồm cá bám đá Supradiscus varidiscus và ong gấu bông đã được phát hiện trong danh sách các sinh vật mới trên thế giới.
Theo tử vi, trong tháng 11 âm sẽ mang lại thành công sự nghiệp, tình cảm và tài chính cho 3 con giáp, cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn.