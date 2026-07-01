Ra mắt công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện mang tên "50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn" là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” - Ảnh: SGGP

Chiều 1/7, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức Lễ công bố Công trình báo chí dữ liệu "50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn", trao giải Cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng" và khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải.

Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ra mắt công trình báo chí dữ liệu quy mô, hiện đại

Công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện mang tên "50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn" là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của công trình là 5 bài E-Magazine được liên kết thành một mạch kể xuyên suốt: Từ mùa Xuân toàn thắng đến Thành phố mang tên Bác - công trình đưa bạn đọc trở về những ngày tiếp quản, xây dựng chính quyền cách mạng và dấu mốc Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đó là hành trình Thành phố phát huy bản lĩnh đi trước, mở đường đổi mới, với những cách làm sáng tạo, những mô hình "xé rào", "bung ra" từ thực tiễn, góp phần hình thành nhiều chủ trương và mô hình có sức lan tỏa trong cả nước.

Đó còn là một Thành phố nghĩa tình, được làm nên bởi những phong trào nhân văn như hiến đất mở hẻm; phong trào xây nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, hướng về biên giới, biển đảo; cùng những kỳ tích y học như ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức.

Dáng vóc đô thị hiện đại được khắc họa qua những công trình đột phá như Khu chế xuất Tân Thuận, Công viên phần mềm Quang Trung, hầm Thủ Thiêm, tuyến Metro số 1, hồi sinh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tất cả tạo nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vươn tầm đô thị thông minh, sáng tạo và hội nhập.

Cùng với 5 E-Magazine, 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu được số hóa, phân nhóm và tổ chức thành nhiều tầng dữ liệu, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ có thể "chạm" vào lịch sử, hiểu hơn và thêm tự hào về Thành phố.

Báo Sài Gòn Giải Phóng sẵn sàng đóng gói, chuyển giao nguồn tư liệu này đến các cơ quan, đơn vị và trường học, phục vụ công tác giáo dục lịch sử, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua công trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục khẳng định vai trò là người đồng hành thủy chung, ghi dấu và phản ánh chân thực từng bước đi của Thành phố.

Gần 900 tác phẩm dự thi, 16 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng công bố, trao giải Cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng". Cuộc thi nhận được gần 900 tác phẩm từ gần 400 tác giả không chuyên, phóng viên ảnh, công dân Việt Nam trong và ngoài nước, gửi đến dự thi, chỉ trong vòng 3 tuần phát động.

Nhiều tác phẩm đã được thể hiện bằng sự quan sát tinh tế, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu thành phố, qua đó góp thêm một lát cắt chân thực về Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm chuyển mình đặc biệt - rộng mở hơn, năng động hơn, gần dân hơn và giàu khát vọng hơn. Những khuôn hình thật nhất và giàu cảm xúc nhất về Thành phố Hồ Chí Minh chính là tư liệu quý về Thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của thành phố hôm nay và trong giai đoạn phát triển mới.

Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày triển lãm, đồng thời vinh danh và trao giải cho 16 tác phẩm tiêu biểu nhất, gồm: 1 giải nhất (trị giá 30 triệu đồng), 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích (theo danh sách đính kèm).

Đại diện Ban Giám khảo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đánh giá cao chất lượng cuộc thi: "Đây có thể xem là một cuộc thi ảnh 'tốc hành nhất' nhưng lại tạo ra sức hút vô cùng đặc biệt. Dù thời gian phát động ngắn, nhưng chất lượng các tác phẩm gửi về rất tốt, bám sát thể lệ và phản ánh vô cùng đa dạng mọi mặt phát triển của Thành phố trong suốt 50 năm qua".

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn chia sẻ, quá trình chấm giải mang lại rất nhiều cảm xúc. Các tác phẩm không chỉ gợi nhớ lại không khí rộn ràng của ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Bác giữa bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn; mà còn khắc họa rõ nét sự vươn mình mạnh mẽ của Thành phố qua lăng kính khoa học công nghệ, những công trình thế kỷ và sự kết nối nhịp nhàng với các vùng kinh tế lân cận. Trên tất cả, các tác phẩm đã làm nổi bật vẻ đẹp của một "Thành phố nghĩa tình" sau khi hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nơi hội tụ tinh hoa của cả nước và đang vươn mình trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Dịp này, Triển lãm Tốp 30 tác phẩm gồm các tác phẩm đoạt giải thưởng và vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày tại sảnh trệt Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, kéo dài đến ngày 7/7, mang đến những lát cắt chân thực về một Thành phố Hồ Chí Minh đang không ngừng chuyển mình mạnh mẽ, rộng mở, gần dân và giàu khát vọng hơn.