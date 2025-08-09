Hà Nội

Ra mắt 3 tuần, game bom tấn FBC Firebreak tụt dốc còn vài chục người chơi

Số hóa

Ra mắt 3 tuần, game bom tấn FBC Firebreak tụt dốc còn vài chục người chơi

FBC: Firebreak từng cán mốc 1 triệu người chơi tuần đầu, nhưng chỉ sau 3 tuần, số người chơi đạt đỉnh trong ngày chỉ còn… 85, gây sốc cho cả cộng đồng.

Thiên Trang (TH)
FBC: Firebreak, game bắn súng đến từ Remedy đang rơi tự do về số lượng người chơi chỉ sau 3 tuần phát hành.
Từng đạt 1 triệu lượt chơi nhờ phát hành trên Xbox Game Pass, tựa game này giờ chỉ còn vỏn vẹn 85 người chơi trong 24 giờ qua trên Steam.
Dữ liệu từ SteamDB cho thấy số người chơi giảm gần 25 lần so với đỉnh điểm ban đầu.
Game bị chỉ trích vì không có tính năng chat, lỗi kết nối thường xuyên và hệ thống ghép trận chậm chạp.
Nhiều người chơi mới cũng bỏ cuộc sớm do không có hướng dẫn rõ ràng và cơ chế game quá rối rắm.
Dù lấy bối cảnh hấp dẫn trong vũ trụ Control, Firebreak lại không giữ chân được cộng đồng yêu thích dòng FPS chiến thuật.
Remedy thừa nhận tình trạng đáng lo và cam kết tung ra hai bản cập nhật lớn vào mùa Thu và Đông 2025.
Tuy nhiên, với đà lao dốc hiện tại, khả năng Firebreak hồi sinh vẫn là dấu hỏi lớn khiến nhiều fan lo ngại.
Thiên Trang (TH)
