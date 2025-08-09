Ra mắt 3 tuần, game bom tấn FBC Firebreak tụt dốc còn vài chục người chơi

FBC: Firebreak từng cán mốc 1 triệu người chơi tuần đầu, nhưng chỉ sau 3 tuần, số người chơi đạt đỉnh trong ngày chỉ còn… 85, gây sốc cho cả cộng đồng.
Năm 2026, 4 con giáp này có nguy cơ gặp tai ương, hao tài, nhưng vẫn có cách hóa giải giúp vận trình ổn định và tài lộc quay trở lại.
Hiện vật quý hiếm này được gọi là 'Bát Thánh Scremby', thể hiện sự tương tác văn hóa và biểu tượng phức tạp giữa xã hội La Mã cổ đại và Anglo-Saxon.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt, ngôi nhà 3 tầng mở ra một cách sống mới: sâu lắng, tinh giản và gần gũi với thiên nhiên.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, chim Harpy không chỉ là sinh vật có cánh mà còn là biểu tượng của sự trừng phạt và hỗn loạn, gieo rắc nỗi hãi.
Suốt 25 năm, Apple bị xem là “kẻ mang tội lớn nhất” khi góp phần biến Trung Quốc thành siêu cường công nghệ bằng chính tri thức và nhân lực của mình.
Được mệnh danh là “hồng ngọc của Bắc Mỹ”, Bixbite – hay đá Beryl đỏ – là một trong những khoáng vật hiếm và quyến rũ bậc nhất trong thế giới đá quý.
Không chỉ có thời gian tăng tốc vô cùng ấn tượng mà chiếc xe Porsche RR1 của Rezvani còn có giá bán đắt đỏ lên đến 290.000 USD (hơn 6,6 tỷ), xe mạnh 750 mã lực.
"Hot girl trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm, mới đây gây chú ý khi bắt kịp xu hướng "biến hình" thành búp bê đang hot rần rần trên TikTok.
Với những video vũ đạo độc đáo, biểu cảm hài hước và thần thái tự tin, "Cá Hề Biết Nhảy" nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.
"Hot girl bán cà phê" - cụm từ được chia sẻ rầm rộ, hình ảnh một cô gái trẻ với trang phục gợi cảm, đứng bán cà phê vỉa hè bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/8, Bọ Cạp gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ lực. Cự Giải giỏi quan sát, năng lực không tệ, mọi thứ suôn sẻ.
Cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa đón con gái đầu lòng - bé Gạo gia nhập tổ ấm.
Phước Quang (Đô La) - Phước Thịnh (Ơ Rô) là con trai của Phước Sang và Kim Thư, hiện tại đều có chiều cao "khủng".
Công ty Fulltime Robotics của Ukraine vừa ra mắt tháp pháo laser “Slim Beam” có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Nga.
Bộ đôi REDMI Turbo 4 và Turbo 4 Pro đang cháy hàng tại Việt Nam, bất chấp thiếu tiếng Việt, không Google và nhiều rào cản phần mềm từ HyperOS nội địa.
Bhrigu Samhita – di sản tiên tri hàng nghìn năm – được cho là ghi rõ số phận, quá khứ và tương lai của từng người tồn tại trên đời.
Những bức ảnh lịch sử được trang Bored Panda đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người dân trên khắp thế giới nhiều năm trước.
Là một sinh vật kỳ bí của các vùng núi miền Bắc Việt Nam, chuột mù (Typhlomys cinereus) là loài vật độc đáo không được nhiều người biết đến.
Từng thuộc hàng trái cây cao cấp tại Việt Nam, giá tới 500.000 đồng/kg nhưng nay mận cau Trung Quốc rớt giá, chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg.
Đều ca hát ở Trung Quốc, Suni Hạ Linh - Chi Pu quyến rũ, trẻ trung không kém cạnh nhau.