Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của toàn quân

Sáng 17/12, đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường, thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sáng 17/12 tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng; đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của Quân đội, Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc; luôn xung kích đi đầu, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; triển khai hiệu quả công tác quốc phòng; thực hiện tốt việc kết hợp giữa củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và kiên quyết đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, trấn áp các loại tội phạm, góp phần rất quan trọng bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Theo Chủ tịch nước, công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực, có bước đột phá về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo; khẳng định ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hiện thực hóa chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội...

Ghi nhận những kết quả xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong năm 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2025.

Cơ bản thống nhất về đánh giá, dự báo tình hình, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong các Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm “dân là gốc”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp. Phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới và đặc biệt, phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, Quân đội cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các nước lớn. Phát huy vai trò, thế mạnh đối ngoại quốc phòng, tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc tế; chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhằm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.