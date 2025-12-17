Sáng 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025.

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hội nghị Quân chính toàn quân 2025 đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Toàn quân thường xuyên cảnh giác, SSCĐ cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Nổi bật là, báo cáo Bộ Chính trị thông qua và triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; chuyển giao đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng pháp luật.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo đại hội đảng các cấp và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự “Mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới”.

Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, báo chí, xuất bản phản ánh sâu sắc, sinh động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Công tác chính sách, dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, tiếp tục có bước đột phá mới; đánh dấu bước tiến vượt bậc, đột phá về công nghệ, khẳng định tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa nhiều vũ khí trang bị, mang thương hiệu Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tích cực, chủ động, có trọng điểm; xử lý sai phạm nghiêm minh, nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa. Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

Đề xuất ban hành một số dự án luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm có sử dụng vũ khí nóng, công nghệ cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số”, số hoá hồ sơ, tài liệu, xây dựng hồ sơ sức khoẻ, cơ sở dữ liệu trong Quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có những thuận lợi rất cơ bản nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách mới.

Toàn quân cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững” (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); chủ động đổi mới, sáng tạo, “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026.