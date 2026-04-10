Quy trình có, giấy tờ có... vì sao thực phẩm bẩn vẫn vào trường?

Sáng 10/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai năm 2026 và dự kiến kế hoạch 2026-2030.

Đại biểu Nguyễn Hải Long.

Quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, ĐBQH Nguyễn Hải Long (đoàn TP. Đà Nẵng) cho rằng đây là một trong những vấn đề liên quan đến tất cả con cháu chúng ta, liên quan tới nguồn nhân lực tương lai phát triển đất nước.

Ông khẳng định hệ thống pháp luật đã rất đầy đủ, từ Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đến các văn bản hướng dẫn, Thông tư 30 của Bộ Y tế, Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đều quy định khá rõ về nội dung này. Song, điều khiến cử tri băn khoăn là tại sao quy định đã có nhưng tình trạng mất an toàn thực phẩm trong trường học vẫn còn xảy ra, thậm chí nhiều vụ việc nghiêm trọng?. Như gần đây chính là vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh đã đưa vào các trường tiểu học ở Hà Nội.

“Vụ việc này đặt ra một câu hỏi rất lớn là quy trình có, giấy tờ có, nhưng vì sao thực phẩm bẩn vẫn vào trường?”, đại biểu Long nêu và cho rằng Chính phủ phải cần quyết tâm thực hiện ba khâu: "Nguồn sạch - giám sát chặt - minh bạch thông tin".

Ông phân tích, “nguồn sạch” là trách nhiệm quan trọng của cơ quan Nhà nước; cùng với đó, giám sát chặt chính là sự đồng hành và phát huy vai trò của phụ huynh và cộng đồng. “Nhưng quan trọng, minh bạch thông tin phải trở thành một nguyên tắc, nguyên tắc bắt buộc là phụ huynh phải được biết là con mình ăn gì”, ông nói.

Theo ông Long, không có cách thức nào giám sát tốt hơn đó là hàng triệu người, phụ huynh học sinh đi giám sát việc này. Đấy là giám sát mạnh mẽ nhất. Để làm được điều này, theo ông nhà trường cần phải công khai nguồn thực phẩm, công ty cung cấp và bữa ăn gồm những gì trên website của nhà trường.

“Nếu bữa ăn an toàn, đủ đảm bảo dinh dưỡng thì mới có thể kỳ vọng vào thế hệ tương lai của đất nước. Nếu nền tảng không vững thì mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, 100 năm thành lập nước sẽ bị ảnh hưởng”, ông Long nêu.

Theo ông Long, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học cần được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, y tế mà là vấn đề chiến lược cấp quốc gia, gắn trực tiếp với phát triển đất nước.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải có giải pháp, quy định thực hiện nguồn sạch, giám sát chặt và minh bạch thông tin. Trước hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản quy định ngay về công khai nguồn thực phẩm, yêu cầu các trường công khai nguồn thực phẩm trên cả nước.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ chiều 9/4, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Tp.Hải Phòng) đề nghị tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường; kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm và quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường nhằm bảo vệ, chăm sóc tốt cho trẻ em. Dẫn chứng vụ việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, bà Thoa nhấn mạnh trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm, nếu không có giải pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước.