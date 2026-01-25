Quy định mới về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ thực hiện theo Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn theo quy định. Ảnh: Báo Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ, việc giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026 được triển khai trên cơ sở Luật Việc làm năm 2025, trong đó hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp gồm 3 nhóm giấy tờ chính.

Một là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định. Văn bản này thể hiện mong muốn của người lao động được hưởng trợ cấp khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hai là giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt việc làm. Các giấy tờ hợp lệ có thể là hợp đồng đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc, sa thải, kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó ghi rõ thông tin người lao động, loại hợp đồng, lý do và thời điểm chấm dứt.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đã ký. Trong trường hợp đặc biệt, khi đơn vị sử dụng lao động không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, người lao động có thể đề nghị Sở Nội vụ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định.

Ba là sổ bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trả lại sổ BHXH cho người lao động đúng thời hạn, làm căn cứ giải quyết chế độ.

Về cách thức nộp hồ sơ, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt việc làm, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi dự kiến nhận trợ cấp hoặc thực hiện nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp người lao động gặp khó khăn do ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác, hồ sơ có thể được nộp thông qua người được ủy quyền hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo đúng quy định.

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP cũng làm rõ trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công trong việc tiếp nhận, rà soát hồ sơ, hẹn thời gian trả kết quả và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa rõ ràng, người lao động sẽ được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.