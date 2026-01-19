35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 15/2

Theo thông tư, danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH gồm 35 bệnh, chia thành 6 nhóm (bệnh bụi phổi-đường hô hấp; bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng; bệnh do yếu tố vật lý; bệnh da nghề nghiệp; bệnh truyền nhiễm liên quan đến nghề nghiệp; bệnh ung thư, bệnh đặc biệt), bao phủ hầu hết các rủi ro sức khỏe phát sinh trong quá trình lao động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Đây được đánh giá là văn bản có tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu người lao động, đồng thời là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện chế độ BHXH thống nhất, minh bạch.

Ảnh minh họa. Nguồn: vtv.vn

Thông tư 60 quy định, ngay khi có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động cần hạn chế tiếp xúc nguồn gây bệnh. Chủ động tránh xa hoặc giảm thiểu việc tiếp xúc với các yếu tố có hại, nguyên nhân gây bệnh. Người lao động cần tuân thủ phác đồ điều trị, thực hiện điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đặc biệt, với các trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp, người bệnh phải được tiến hành thải độc và giải độc kịp thời. Thông tư cũng nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đi khám giám định y khoa. Đây là bước bắt buộc để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, làm căn cứ hưởng chế độ BHXH, điều dưỡng và phục hồi chức năng theo quy định.

Người bệnh khi có triệu chứng hoặc nghi ngờ mình mắc bệnh nghề nghiệp trong nhóm nêu trên nên đến khám tại các bệnh viện uy tín để được chẩn đoán xác định bệnh nghề nghiệp, hưởng quyền lợi BHXH được quy định. Đối với một số bệnh không có khả năng điều trị ổn định, thông tư cho phép chuyển khám giám định ngay, không phải chờ bệnh ổn định, nhằm bảo đảm quyền lợi kịp thời cho người lao động. Trong trường hợp chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, không nhất thiết phải có xét nghiệm xác định độc chất trong cơ thể nếu các tiêu chí khác đã đáp ứng giới hạn tiếp xúc tối thiểu theo quy định. Thông tư mới không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính thông qua chế độ BHXH mà còn góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững. Người lao động khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần chủ động yêu cầu đơn vị sử dụng lao động tổ chức khám, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp để bảo đảm quyền lợi của mình kịp thời và đúng pháp luật.