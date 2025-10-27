Hà Nội

Quốc Trường chăm nấu ăn ở biệt thự 700 m2

Giải trí

Quốc Trường chăm nấu ăn ở biệt thự 700 m2

Diễn viên Quốc Trường có thể nấu được hầu hết các món ăn ngon của miền Tây, thích vào bếp cùng mẹ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Quốc Trường vừa khoe hình ảnh vào bếp ở biệt thự riêng. Anh viết: "Không hứa bên em cuối đời, nhưng sẽ hứa nấu cho em ăn những món ngon tuyệt vời". Ảnh: FB Quốc Trường.
Quốc Trường từng chia sẻ trên Phụ Nữ TP HCM, anh có thể nấu được hầu hết các món ăn ngon của miền Tây. Ảnh: FB Quốc Trường.
Nam diễn viên điển trai tiết lộ anh tự đi chợ và nấu nướng mà không cần ai hỗ trợ. Ảnh: Saostar.
Năm 2019, Quốc Trường thực hiện chương trình dự án Vào bếp đi con mang đề tài ẩm thực. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Theo Tiền Phong, mỗi tập, nam diễn viên vào bếp kể về câu chuyện của mình gắn liền với những món ăn trong hành trình trưởng thành và khởi nghiệp. Khách mời trong dự án cũng là những người gắn liền với Quốc Trường. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
"Trong suốt thời gian quay Vào bếp đi con, cha mẹ và anh hai có mặt liên tục mấy ngày liên tiếp để ủng hộ tinh thần và cố vấn cho Trường", nam diễn viên cho biết. Ảnh: Saostar.
Theo Saostar, trong tập 3 của Vào bếp đi con, Quốc Trường và anh trai đã vào bếp trổ tài làm lẩu mắm để đãi cha. Ảnh: Saostar.
Quốc Trường đã học được từ mẹ những công thức chế biến gia truyền. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM.
Nam diễn viên rất thích cảm giác vào bếp cùng mẹ. Ảnh: FB Quốc Trường.
Thu Cúc (tổng hợp)
