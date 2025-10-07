Quốc Trường đời thực là tổng tài, yêu đương kín tiếng

Hà Nội

Quốc Trường giàu có, từng hé lộ về một số mối tình và chia sẻ lý do không công khai chuyện tình cảm.

Trong bộ phim Chị ngã em nâng đang ra rạp, Quốc Trường vào vai bác sĩ thẩm mỹ tên Trường. Ảnh: FB Quốc Trường.
Nam diễn viên chia sẻ trên Tiền Phong, ngoài đời chắc hiếm lắm mới có người đàn ông vừa có ngoại hình, học vấn, vừa yêu mãnh liệt và bi lụy như bác sĩ Trường. Trước khi bấm máy, Quốc Trường phải tự xây dựng quá khứ, nội tâm cho nhân vật. Ảnh: Znews.
Ngoài diễn xuất, Quốc Trường cùng hai người bạn sáng lập và phát triển thương hiệu mì cay có hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc. Ảnh: FB Quốc Trường.
Trước tin đồn có mấy trăm tỷ, Quốc Trường chia sẻ trên Vietnamnet rằng thương hiệu mì cay không phải chỉ riêng anh nên khó nói là bao nhiêu tài sản. Ảnh: FB Quốc Trường.
“Mọi giá trị của tôi nằm ở chỗ vô hình là giá trị thương hiệu chứ không hữu hình như chuyện trăm tỷ hay nghìn tỷ. Chỉ giới tài chính mới có thể biết thương hiệu của tôi trị giá bao nhiêu tiền”, Quốc Trường trải lòng. Ảnh: FB Quốc Trường.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Quốc Trường cho biết, anh không công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới đối phương. Ảnh: FB Quốc Trường.
“Nếu tôi có người yêu, cô ấy muốn công khai cũng được nếu chịu được áp lực dư luận, chứ tôi không hề giấu diếm”, nam diễn viên chia sẻ. Ảnh: FB Quốc Trường.
Về các mối tình trong quá khứ, Quốc Trường từng tiết lộ trên Vietnamnet, anh từng yêu 4 người và chuyện tình nào cũng tiếc nuối. Ảnh: FB Quốc Trường.
Quốc Trường và mối tình đầu chia tay do anh ghen tuông vô cớ. Ở mối tình thứ hai, nam diễn viên cho biết, vì kinh tế, bạn gái phải ra đi giúp đỡ gia đình. “Tôi cũng đau nhưng hiểu nên để họ ra đi vì cuộc sống tốt hơn”, anh chia sẻ. Ảnh: FB Quốc Trường.
Ở một mối tình, Quốc Trường làm diễn viên nên gia đình người yêu không đồng ý, họ nghĩ showbiz phức tạp. Nam diễn viên cố gắng níu kéo bạn gái, nhưng cuối cùng, cả hai không thể tái hợp. Ảnh: FB Quốc Trường.
