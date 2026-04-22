Quảng Ninh: Nước thải ô nhiễm môi trường từ khu đô thị Monbay

Theo phản ánh của người dân phường Hạ Long, thời quan qua xuất hiện tình trạng nước thải tràn ra đường, gây mùi hôi thối tại khu vực khu đô thị Monbay. Trước đó, cũng tại khu đô thị "hạng sang" nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long này cũng đã xảy ra tình trạng hệ thống kênh chạy xung quanh các khu biệt thự bị ô nhiễm, màu đen xì, hôi thối, tanh nồng, cá chết trắng mặt nước.

UBND phường Hạ Long cho biết, khu vực nêu trên thuộc dự án Monbay do Công ty HD Mon làm chủ đầu tư. Hiện nay, hạng mục thoát nước thải vẫn đang trong quá trình chủ đầu tư tổ chức nạo vét, hoàn thiện để thực hiện bàn giao về địa phương quản lý theo quy định.

UBND phường đã chủ động giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ tiến hành khảo sát thực tế, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, sớm bàn giao hạng mục thoát nước thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với các hạng mục hạ tầng đã được bàn giao, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ tổ chức kiểm tra, nạo vét, xử lý, hạn chế tình trạng ô nhiễm phát sinh.

Để nâng cao chất lượng môi trường đô thị, UBND phường Hạ Long đề nghị các hộ dân, cơ sở kinh doanh, nhà hàng trong khu vực phối hợp rà soát, thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước thải theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Khu đô thị Monbay có quy mô 17,89ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường Hồng Hải (nay là phường Hạ Long, TP Hạ Long), phía trước giáp vịnh Hạ Long. Dự án được đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, hoàn thành năm 2018, gồm 311 căn nhà liền kề, 77 căn shophouse, 24 biệt thự đơn lập và 30 biệt thự song lập.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài khang trang, hệ thống kênh mương nội khu đang rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, nước kênh chuyển màu đen kịt, cá chết nổi hàng loạt. Mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, buộc nhiều hộ dân sống trong các căn biệt thự hai bên kênh phải đóng kín cửa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nước thải đen liên tục xả ra từ các cửa cống, chảy trực tiếp xuống kênh, sau đó dẫn ra hồ điều hòa và cuối cùng đổ thẳng ra vịnh Hạ Long. Đáng chú ý, nhiều đường ống xả thải được các hộ dân tự ý lắp đặt, xả trực tiếp nước thải sinh hoạt xuống kênh. Để qua mắt lực lượng kiểm tra, không ít vị trí còn được che chắn, ốp gạch kín quanh miệng ống.

Đại diện chính quyền phường Hạ Long cho biết, trước đây khu vực chưa ghi nhận tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay. Gần đây, khi mật độ cư dân tăng lên, một số hộ dân có dấu hiệu tự ý đấu nối, xả thải trực tiếp ra hệ thống kênh. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân và mức độ vi phạm, các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra, làm rõ.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi Khu đô thị Monbay, dòng thải ô nhiễm còn khiến hồ điều hòa lân cận xuống cấp nặng nề. Vốn đã ô nhiễm từ trước, nay tiếp nhận thêm nguồn nước thải từ nội khu khiến tình trạng càng thêm trầm trọng. Đáng lo ngại, toàn bộ lượng nước ô nhiễm này tiếp tục chảy thẳng ra vịnh Hạ Long, khiến khu vực các cửa xả ven bờ luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

Đáng nói, điểm ô nhiễm nằm ngay cạnh các công trình biểu tượng du lịch của tỉnh như Bảo tàng Quảng Ninh và Cung Cá heo Hạ Long, không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh môi trường du lịch của địa phương.