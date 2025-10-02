Hà Nội

Quảng Ngãi thả rùa đầu to về tự nhiên: Loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ!

Giải mã

Quảng Ngãi thả rùa đầu to về tự nhiên: Loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ!

Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Ba Tơ (Quảng Ngãi) để thả con rùa đầu to về lại tự nhiên. Đây là loài quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 30/9, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV Lê Hoài Vũ thông tin, Hạt đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Ba Tơ (Quảng Ngãi) tổ chức thả một cá thể rùa đầu to về lại môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung, xã Ba Tơ. Ảnh: TTXVN.
Cá thể rùa đầu to quý hiếm này được ông Mai Xuân Dung ở thôn Nam Hoàn Đồn, xã Ba Tơ phát hiện đi lạc vào nhà vào ngày 27/9 nên đã bàn giao nó cho Hạt Kiểm lâm khu vực XIV. Ảnh: Tiền phong.
Sau khi được thả trở lại tự nhiên, cá thể rùa đầu to nhanh chóng thích nghi, di chuyển nhanh nhẹn. Ảnh: Tiền phong.
Rùa đầu to có tên khoa học là Platysternon megacephalum. Loài này thuộc nhóm IB, là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại. Ảnh: Binturong27.
Loài rùa đầu to thường sinh sống sống ở các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm với độ cao trên 600m so với mặt nước biển. Ảnh: ) Artur Tomaszek.
Tại Việt Nam, rùa đầu to được ghi nhận ở các khu rừng tự nhiên từ miền Bắc đến hết miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Artur Tomaszek
Đặc điểm nổi bật của rùa đầu to gồm: đuôi dài gần bằng với thân; đầu được phủ bởi các mảng sừng rất cứng không thụt vào mai được; hàm trên tạo thành móc giống mỏ vẹt. Ảnh: Tse Chung Yi.
Ban ngày, rùa đầu to thường ẩn nấp dưới các tảng đá hoặc phơi nắng trên bờ suối. Vào ban đêm, chúng ra ngoài đi tìm thức ăn. Động vật không xương sống, các loài thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ là thức ăn ưa thích của rùa đầu to. Ảnh: Tommy.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể rùa đầu to có thể đạt kích thước mai khoảng hơn 20 cm và nặng 1 kg. Ảnh: Tommy.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#rùa đầu to #động vật quý hiếm Việt Nam #loài rùa

