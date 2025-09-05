Hà Nội

Cận cảnh “vua của các loài rùa”, Việt Nam cũng có

Giải mã

Cận cảnh “vua của các loài rùa”, Việt Nam cũng có

Được ghi nhận tại Việt Nam, rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.

Thanh Bình
1. Được mệnh danh là “vua của các loài rùa”. Rùa hộp ba vạch rất quý hiếm và có giá trị cao, thường được coi là “vua của các loài rùa” trong giới sưu tầm và nuôi sinh vật cảnh. Ảnh: inaturalist.
2. Dễ nhận biết nhờ ba sọc đen đặc trưng. Trên mai của chúng có ba vạch đen rõ rệt chạy dọc, tạo nên tên gọi và giúp phân biệt với những loài rùa hộp khác. Ảnh: joelsartore.com.
3. Sống chủ yếu ở suối và vùng nước trong. Chúng thích môi trường nước ngọt chảy chậm, nhiều đá và cây cối, đặc biệt là suối nhỏ trong rừng. Ảnh: therevelator.org.
4. Khả năng đóng kín mai để tự vệ. Giống như các loài rùa hộp khác, chúng có thể khép chặt mai lại để bảo vệ phần đầu và chi khỏi kẻ thù. Ảnh: calphotos.berkeley.edu.
5. Vai trò trong y học trong dân gian. Ở một số nơi, mai và thịt rùa được tin là có công dụng chữa bệnh, khiến loài này bị săn bắt quá mức. Ảnh: Pinterest.
6. Loài cực kỳ nguy cấp. Rùa hộp ba vạch nằm trong nhóm nguy cấp nhất theo IUCN do nạn buôn bán bất hợp pháp và mất môi trường sống. Ảnh: inaturalist.
7. Sinh sản rất hạn chế. Mỗi năm rùa cái chỉ đẻ vài trứng, tỷ lệ sống sót của rùa con thấp, góp phần làm giảm nhanh quần thể ngoài tự nhiên. Ảnh: kfbg.org.
8. Được nuôi sinh sản nhân tạo để bảo tồn. Nhiều trung tâm bảo tồn và trại nuôi đang nhân giống loài rùa quý này nhằm giảm áp lực từ săn bắt và giữ gìn nguồn gen. Ảnh: joelsartore.com.
Thanh Bình
