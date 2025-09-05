Hà Nội

Cận cảnh loài rùa cạn kỳ lạ, mai dẹt như con gián

Giải mã

Cận cảnh loài rùa cạn kỳ lạ, mai dẹt như con gián

Rùa dẹt (Malacochersus tornieri) là một loài rùa kỳ lạ sinh sống ở Đông Phi, nổi bật bởi chiếc mai phẳng bất thường cùng nhiều đặc điểm thú vị hiếm thấy.

1. Có chiếc mai dẹt độc đáo. Không giống hầu hết loài rùa cạn khác, mai của rùa dẹt phẳng và mềm dẻo, giúp nó dễ dàng chui lọt vào các khe đá. Ảnh: Pinterest.
2. Phân bố giới hạn ở Đông Phi. Chúng chỉ sinh sống chủ yếu tại Tanzania và Kenya, trong các khu vực nhiều đá và khô cằn. Ảnh: Pinterest.
3. Thói quen trú ẩn thông minh. Rùa dẹt thường chui vào khe đá để tránh kẻ thù, khi bị đe dọa chúng có thể ép mình sát xuống bề mặt đá để ẩn nấp. Ảnh: sandiegozoo.org.
4. Mai có tính linh hoạt hiếm thấy. Mai của chúng không cứng như các loài rùa khác mà có cấu trúc đàn hồi, hỗ trợ khả năng “luồn lách”. Ảnh: turtlesurvival.org.
5. Ăn chủ yếu thực vật. Chế độ ăn của rùa dẹt bao gồm cỏ, lá cây, hoa và đôi khi là trái cây mọng nước trong môi trường bán khô hạn. Ảnh: elmwoodparkzoo.org.
6. Sinh sản ít và khó khăn. Mỗi lần rùa cái chỉ đẻ một quả trứng, khiến tốc độ sinh sản của loài này rất chậm. Ảnh: folly-farm.co.uk.
7. Đang bị đe dọa vì hoạt động buôn bán động vật cảnh. Do ngoại hình đặc biệt, rùa dẹt bị săn bắt và buôn bán quốc tế, khiến quần thể ngoài tự nhiên suy giảm mạnh. Ảnh: iucn-tftsg.org.
8. Được bảo vệ theo Công ước CITES. Rùa dẹt nằm trong danh mục loài cần bảo tồn của Công ước CITES nhằm hạn chế khai thác và bảo vệ sự tồn tại lâu dài. Ảnh: oregonzoo.org.
