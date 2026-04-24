Quảng Ngãi sắp xếp các đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quảng Ngãi sắp xếp các ban quản lý đầu tư xây dựng cấp tỉnh, khu vực và giao cấp xã, phường tự chủ trong công tác thiết lập đơn vị quản lý đầu tư xây dựng.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 60 tỉnh Quảng Ngãi phát đi Thông báo Kết luận về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong đó, nội dung về sắp xếp Ban Quản lý dự án (QLDA) cấp tỉnh, cấp xã có những chuyển động thu hút sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương.

Hiện tại, Quảng Ngãi có 4 ban quản lý các dự án thuộc UBND tỉnh, 2 trong số này sẽ được sáp nhập để hình thành đơn vị mới là Ban QLDA đầu tư Tây Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi định hướng hợp nhất 2 đơn vị quản lý dự án cấp tỉnh thuộc địa bàn phía Tây.

Theo thông báo của tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp sẽ được hợp nhất với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để hình thành đơn vị mới.

Đơn vị này sẽ đảm nhận vai trò chủ đầu tư, triển khai các dự án tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, sau khi sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn lại 3 đơn vị QLDA trực thuộc gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban QLDA đầu tư Tây Quảng Ngãi.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc hoạt động của các Ban QLDA đầu tư khu vực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Các đơn vị này vốn chuyển nguyên trạng từ Ban QLDA cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Các đơn vị mới sẽ thành lập các phòng chuyên môn để thực hiện vai trò quản lý các dự án mà Ban QLDA đầu tư khu vực đang đảm nhiệm.

Các đơn vị QLDA khu vực sẽ kết thúc hoạt động.

Song song đó, UBND tỉnh cũng bổ sung nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các dự án do các Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Đối với các Ban QLDA đầu tư thuộc 10 xã, phường phía Tây (Kon Tum cũ) tiếp tục giao cho UBND cấp xã quản lý, sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường hợp các Ban QLDA đầu tư thuộc các xã, gồm: Đăk Hà, Ia Tơi, Kon Braih, Sa Thầy và Tu Mơ Rông không thể tự chủ được thì sáp nhập vào Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã, không sáp nhập vào Ban QLDA đầu tư Tây Quảng Ngãi.

Đối với các xã, phường xét thấy không đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên của cấp xã thì bổ sung nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, lập phương án bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, phát triển quỹ đất cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công hiện có đảm nhiệm.

Đối với các xã, phường xét thấy công tác quản lý dự án đầu tư và một số dịch vụ có thu và khả thi trong khai thác, đảm bảo chi thường xuyên thì thành lập Ban QLDA đầu tư trực thuộc UBND cấp xã làm nhiệm vụ QLDA đầu tư và các dịch vụ có thu, đảm bảo được chi thường xuyên trở lên để đẩy mạnh việc phát triển địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung chức năng quản lý đầu tư, lập phương án bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, phát triển quỹ đất cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã hiện có đảm nhiệm.

UBND cấp xã rà soát, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm bao quát hết dịch vụ thiết yếu, cơ cấu tổ chức và xác định mức độ tự chủ tài chính của Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã theo quy định.

UBND cấp xã, phường ở Quảng Ngãi được phép chủ động bố trí đơn vị quản lý dự án đầu tư tại địa phương.

Riêng đặc khu Lý Sơn tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục) thành 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND đặc khu, trong đó có 1 đơn vị tự chủ về tài chính, đảm bảo chi thường xuyên trở lên.

Sau khi bỏ cấp huyện, tỉnh Quảng Ngãi cũ chuyển nhiệm vụ bồi thường, GPMB về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Đồng thời, nhiệm vụ quản lý dự án được chuyển giao cho 12 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực, trực thuộc hai Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Lý Sơn tổ chức mô hình chính quyền đặc khu.

10 Ban QLDA cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum cũ được chuyển về trực thuộc UBND 10 xã, phường trung tâm huyện lỵ cũ, đảm nhận nhiệm vụ quản lý dự án và dịch vụ công ích.

​