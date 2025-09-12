Quảng Ngãi quyết tâm vượt khó, trở thành tỉnh phát triển khá

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất cao nghị quyết, khẳng định quyết tâm vượt khó, phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên.

Trưa 12/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao.

Phát biểu bế mạc, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thống nhất thông qua nghị quyết với sự đồng thuận tuyệt đối.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng 68 người, chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dễ gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã nghe báo cáo về Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 37 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 3 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: "Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của đất nước và quê hương Quảng Ngãi bắt đầu từ hôm nay, khát vọng của Quảng Ngãi hòa chung vào khát vọng của dân tộc. Với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta tự tin nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó".

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung.