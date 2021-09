Cách các dự án “Quái vật” của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc

Theo tờ Forbes, quân đội Mỹ phải hoàn toàn dựa vào số máy bay tiếp dầu trên không, để mở rộng tầm hoạt động của máy bay chiến đấu, giúp chúng có thể bay hàng nghìn km từ căn cứ xa xôi ở Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, để tới các khu vực như eo biển Đài Loan và Biển Đông. Trung Quốc cũng biết điều này, và hiện đang nỗ lực nghiên cứu các phương pháp mới để bắn hạ số máy bay tiếp dầu này. Tiêu diệt máy bay tiếp dầu và các “dàn máy bay giá trị cao” của đối phương, như máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Không quân Trung Quốc. Do đó nhiệm vụ hàng đầu của Không quân Mỹ là ngăn chặn đối thủ phá hủy các “dàn máy bay giá trị cao” của chính họ. Vì lý do này, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ, đã khởi động một dự án có cái tên khá thú vị - Dự án “Quái vật”; ám chỉ những con quái vật mặc đồ cao su to lớn và gớm ghiếc trong phim hoạt hình của Nhật Bản. Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ đã đưa ra một bản trưng cầu ý kiến sơ bộ cho dự án “Quái vật”. Phòng thí nghiệm chỉ ra rằng, “các phương tiện trên không có giá trị cao” như máy bay tiếp dầu là rất quan trọng, để Không quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với khoảng cách từ các căn cứ của Mỹ đến chiến trường ở Tây Thái Bình Dương đều vượt xa tầm bay của tất cả các loại máy bay chiến đấu hiện có, nên không thể không sử dụng máy bay tiếp dầu trên không. Tuy nhiên máy bay tiếp dầu, hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước máy bay chiến đấu của đối phương, nên cần thiết phải tiến hành các biện pháp bảo vệ cho các loại máy bay có giá trị cao này. Khi đối thủ hiểu tầm quan trọng của máy bay tiếp dầu và các phương tiện khác đối với sự thành công của các nhiệm vụ quân sự của Mỹ và điểm yếu của chính các máy bay này; đó là những máy bay lớn và chậm chạp này có thể trở thành “bia bắn tập”, đối với hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến của đối phương. Hiện Không quân Mỹ lo lắng về các loại tên lửa đất đối không và tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới của đối thủ, áp dụng những công nghệ tìm kiếm mục tiêu “đa chế độ”. Với những loại tên lửa đời cũ, những tên lửa này chỉ có một loại đầu dò, có thể là dẫn đường bằng tia hồng ngoại, hoặc dẫn đường bằng radar. Tuy nhiên, ngày càng nhiều loại tên lửa phòng không, có nhiều hơn một loại thiết bị tìm kiếm; nếu tên lửa bị radar gây nhiễu khi đang tấn công mục tiêu, nó sẽ chuyển sang dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Nếu nó bị gây nhiễu bởi tia hồng ngoại, nó sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm thụ động… Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ giải thích rằng, một vấn đề có thể dự đoán trước đó là, khi đối phó lại các mối đe dọa đa phổ, các biện pháp đối phó, được xây dựng cho một phổ đơn, có thể không còn phù hợp, khi đối mặt với các mối đe dọa đa phổ. Các mục tiêu có giá trị cao như máy bay tiếp dầu trên không, cần áp dụng phương pháp đối phó mới; có thể xác định được thiết bị bị nào đang “khóa” mình, sau đó nhanh chóng thực hiện các biện pháp gây nhiễu để thoát khỏi khóa của đối thủ và có thể theo dõi lại chính phương tiện tìm kiếm mình. Phòng Thí nghiệm Không quân Mỹ đang phát triển một thiết bị, kết hợp nhiều cảm biến cùng với nhiều thiết bị gây nhiễu khác nhau, có nhiệm vụ phát hiện tên lửa đang bay đến và phân tích, nhận diện và đánh chặn bằng cách gây nhiễu phù hợp. Đây là một trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp, có thể bắt kịp tốc độ thay đổi chế độ dẫn đường của tên lửa đối phương và phản ứng nhanh chóng, thời gian được tính bằng phần trăm giây. Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân gọi nó là “gây nhiễu vòng kín và tự bảo vệ”. Dự án “Quái vật” có chín phòng, mỗi phòng được đặt theo tên một quái vật nổi tiếng trong phim hoạt hình Nhật Bản. Bao gồm Gamera, King Quidora, Mechanical Rodin, Kumenga, Mothra, King Kong, Barragón, Colossus, và tất nhiên là Godzilla nổi tiếng nhất. Phòng Thí nghiệm Không quân giải thích rằng, bất kỳ công việc nghiên cứu và phát triển nào được thực hiện trong dự án “Quái vật” sẽ không được thực hiện một cách độc lập, mà phải tích hợp đủ các công nghệ mới có thể có của đối phương; đủ sức chống lại các mối đe dọa. Nói cách khác, thiết bị gây nhiễu thông minh “Quái vật” cần nhanh chóng được lắp đặt trên các máy bay có giá trị cao của Quân đội Mỹ. Mặc dù hiện nay, máy bay chiến đấu và tên lửa của Trung Quốc ngày càng hiện đại hơn, nhưng Không quân Mỹ đủ khả năng để chống lại mối đe dọa này. Nguồn ảnh: USAF.

Dù có máy bay tiếp liệu trên không, Không quân Vũ trụ Nga vẫn có lợi thế lớn hơn Mỹ rất nhiều, do có lãnh thổ trải dài khắp Á - Âu. Nguồn: Avia.



