Quân đội Ukraine bẫy UAV Nga bằng lưới nông nghiệp

Quân sự

Đôi khi, giải pháp chống lại các mối đe dọa công nghệ cao như UAV FPV nằm ở những giải pháp chi phí thấp. Giờ đây, điều này đã được Ukraine chứng minh rõ nét.

Thiên Đăng
Cũng như súng săn đã khẳng định được vị thế là một công cụ hiệu quả chống lại máy bay không người lái (UAV), giờ đây một phương pháp truyền thống khác đang dần được áp dụng rộng rãi đó chính là dùng lưới nông nghiệp. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Cách này rất đơn giản, đó là giăng lưới nông nghiệp chặn máy bay không người lái trước khi nó tiếp cận và tấn công mục tiêu. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Từ đó mà những "đường hầm" tạm bợ bẫy chống UAV làm bằng lưới nông nghiệp đã trở nên quen thuộc ở Ukraine. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Được trải dài trên các con đường và các tuyến đường quân sự chính, những tấm lưới này sẽ chặn các máy bay không người lái của Nga, khiến chúng rơi hoặc bị kẹt trước khi va chạm vào mục tiêu. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Phương pháp này đang được cả quân đội Ukraine và các đơn vị Nga áp dụng. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Gần đây, Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về công trình mới nhất mà họ gọi là "đường hầm sự sống". Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Trong ảnh, các bạn thấy binh sĩ thuộc tiểu đoàn pháo phòng không thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine đang lắp đặt lưới bảo vệ dọc theo các tuyến đường tiền tuyến Kostyantynivka để bảo vệ xe cộ, thiết bị quân sự khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV của Nga.
Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine nhấn mạnh rằng, công việc giăng lưới này diễn ra dưới sự đe dọa liên tục của các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Bản thân những tấm lưới này được làm từ lưới nông nghiệp tái chế. Khi giăng trên đường, tấm lưới sẽ làm gián đoạn tầm nhìn máy bay không người lái, và chặn máy bay không người lái lại trước khi chúng có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
“Những tấm lưới này đang cứu mạng người”, Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine lưu ý. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
“Nhờ những bẫy lưới nông nghiệp này, máy bay không người lái bị vướng vào nhau và phát nổ trên không, hoặc rơi xuống đất mà không va chạm vào bất cứ thứ gì có giá trị”, Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine chia sẻ thêm. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Có thể thấy, mặc dù không phải là công nghệ cao, nhưng phương pháp này đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong môi trường mà máy bay không người lái FPV đang trở thành mối đe dọa hàng ngày. Ảnh: @Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine.
Thiên Đăng
Defence-Blog
https://defence-blog.com/ukrainian-troops-trap-drones-with-farming-mesh/
#Quân đội #Ukraine #UAV #Nga #lưới nông nghiệp

