Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Qua Rằm tháng 7, 3 tuổi may mắn dồn dập, nhận lộc tứ phương

Giải mã

Qua Rằm tháng 7, 3 tuổi may mắn dồn dập, nhận lộc tứ phương

Nếu thuộc một trong ba con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận may mắn dồn dập sau Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay.

Theo Phụ nữ Sức khỏe
Tuổi Ngọ – Vận hội mở ra sau tháng Cô Hồn: Sau Rằm tháng 7: Âm Dương cân bằng, tuổi Ngọ được sao Thiên Tài chiếu rọi, vận may xoay chuyển. Không những công việc hanh thông mà còn có thêm những khoản thu bất ngờ ngoài dự tính.
Tuổi Ngọ – Vận hội mở ra sau tháng Cô Hồn: Sau Rằm tháng 7: Âm Dương cân bằng, tuổi Ngọ được sao Thiên Tài chiếu rọi, vận may xoay chuyển. Không những công việc hanh thông mà còn có thêm những khoản thu bất ngờ ngoài dự tính.
Điểm sáng: Những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ lẻ sẽ thấy khách hàng tìm đến nhiều hơn. Người làm công ăn lương cũng dễ có thêm công việc tay trái hoặc khoản thưởng sớm.
Điểm sáng: Những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ lẻ sẽ thấy khách hàng tìm đến nhiều hơn. Người làm công ăn lương cũng dễ có thêm công việc tay trái hoặc khoản thưởng sớm.
Phong thủy nhắc nhở: Người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình vật phẩm hành Hỏa (như vòng đá đỏ, hồng ngọc) để thu hút thêm tài khí, giúp tiền bạc đến nhanh và bền vững hơn.
Phong thủy nhắc nhở: Người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình vật phẩm hành Hỏa (như vòng đá đỏ, hồng ngọc) để thu hút thêm tài khí, giúp tiền bạc đến nhanh và bền vững hơn.
Tuổi Dậu – Tài lộc dồi dào, quý nhân xuất hiện: Tuổi Dậu vốn là con giáp chăm chỉ, chịu khó, ít khi ngồi yên một chỗ. Chính sự bền bỉ này khiến họ được nhiều người tin tưởng, giao phó công việc quan trọng.
Tuổi Dậu – Tài lộc dồi dào, quý nhân xuất hiện: Tuổi Dậu vốn là con giáp chăm chỉ, chịu khó, ít khi ngồi yên một chỗ. Chính sự bền bỉ này khiến họ được nhiều người tin tưởng, giao phó công việc quan trọng.
Sau Rằm tháng 7: Nhờ Âm Dương cân bằng, tuổi Dậu được sao Lộc Tồn trợ mệnh, tài lộc từ bốn phương tám hướng kéo về. Dù là buôn bán nhỏ hay làm việc văn phòng, họ đều có cơ hội gặp quý nhân, nhận dự án béo bở hoặc được tăng lương, thưởng trước kỳ.
Sau Rằm tháng 7: Nhờ Âm Dương cân bằng, tuổi Dậu được sao Lộc Tồn trợ mệnh, tài lộc từ bốn phương tám hướng kéo về. Dù là buôn bán nhỏ hay làm việc văn phòng, họ đều có cơ hội gặp quý nhân, nhận dự án béo bở hoặc được tăng lương, thưởng trước kỳ.
Điểm sáng: Người tuổi Dậu thường “ra đường gặp hên”, dễ ký được hợp đồng khi đi công tác, chốt đơn khi đi gặp khách, thậm chí có thể nhận tin vui tài chính trong lúc không ngờ nhất.
Điểm sáng: Người tuổi Dậu thường “ra đường gặp hên”, dễ ký được hợp đồng khi đi công tác, chốt đơn khi đi gặp khách, thậm chí có thể nhận tin vui tài chính trong lúc không ngờ nhất.
Phong thủy nhắc nhở: Đặt một chậu cây xanh nhỏ ở bàn làm việc (như kim tiền, sen đá) để gia tăng năng lượng tích cực, hút tài lộc về nhiều hơn.
Phong thủy nhắc nhở: Đặt một chậu cây xanh nhỏ ở bàn làm việc (như kim tiền, sen đá) để gia tăng năng lượng tích cực, hút tài lộc về nhiều hơn.
Tuổi Hợi – Vận đỏ như son, tiền vào như nước: Tuổi Hợi thường hiền lành, phúc hậu, ít tranh đoạt, chính vì vậy mà phúc khí dồi dào. Trong tháng Cô Hồn, họ có thể thấy mình hơi chậm chạp, nhưng từ sau Rằm, mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng.
Tuổi Hợi – Vận đỏ như son, tiền vào như nước: Tuổi Hợi thường hiền lành, phúc hậu, ít tranh đoạt, chính vì vậy mà phúc khí dồi dào. Trong tháng Cô Hồn, họ có thể thấy mình hơi chậm chạp, nhưng từ sau Rằm, mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng.
Sau Rằm tháng 7: Nhờ Âm Dương cân bằng, tuổi Hợi được sao Phúc Đức và Thần Tài cùng chiếu, tiền tài ùn ùn kéo đến. Đây là thời điểm họ dễ trúng mánh lớn, có cơ hội nhận khoản lợi nhuận ngoài dự tính.
Sau Rằm tháng 7: Nhờ Âm Dương cân bằng, tuổi Hợi được sao Phúc Đức và Thần Tài cùng chiếu, tiền tài ùn ùn kéo đến. Đây là thời điểm họ dễ trúng mánh lớn, có cơ hội nhận khoản lợi nhuận ngoài dự tính.
Điểm sáng: Những ai kinh doanh ăn uống, dịch vụ hoặc buôn bán nhỏ lẻ sẽ thấy khách hàng tăng gấp đôi. Người làm công việc liên quan đến tài chính, giao dịch cũng dễ có khoản hoa hồng bất ngờ.
Điểm sáng: Những ai kinh doanh ăn uống, dịch vụ hoặc buôn bán nhỏ lẻ sẽ thấy khách hàng tăng gấp đôi. Người làm công việc liên quan đến tài chính, giao dịch cũng dễ có khoản hoa hồng bất ngờ.
Phong thủy nhắc nhở: Người tuổi Hợi nên chú ý giữ cho bếp trong nhà sạch sẽ, ấm áp. Trong phong thủy, bếp là nơi giữ của, bếp sạch thì tài lộc vượng, tiền bạc về nhiều.* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!
Phong thủy nhắc nhở: Người tuổi Hợi nên chú ý giữ cho bếp trong nhà sạch sẽ, ấm áp. Trong phong thủy, bếp là nơi giữ của, bếp sạch thì tài lộc vượng, tiền bạc về nhiều.* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!
Theo Phụ nữ Sức khỏe
#con giáp lộc tứ phương #xem tử vi #12 con giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT