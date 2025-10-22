Hà Nội

Kinh doanh

"Profile" khủng của ông chủ nhà hàng Tùng Dining vừa bị truy tố

Trước khi bị truy tố với cáo buộc trốn thuế, chủ nhà hàng Tung Dining từng được Forbes vinh danh trong danh sách "Under 30" của Việt Nam năm 2022. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining, cùng Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, phường Phúc Lợi, Hà Nội), về tội "trốn thuế".

Bị can Hoàng Tùng là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nhà hàng Tung Dining. Nhà hàng này được thành lập vào tháng 9/2018 dưới tên pháp lý ban đầu là Công ty TNHH Trương Hoàng Trần Nguyên, với vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đổi tên và thay đổi cơ cấu góp vốn, hiện Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh mỗi người nắm giữ 27,78% cổ phẩn, còn lại là 4 cá nhân khác.

Hoàng Tùng trực tiếp điều hành mọi hoạt động, trong khi đó Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền.

hoang-tung.jpg
Hoàng Tùng - chủ nhà hàng Tung Dining. Ảnh: Baodautu

Hoàng Tùng du học tại Phần Lan, theo học cử nhân kinh doanh tại Đại học Khoa học Ứng dụng South-Eastern Finland vào năm 2014. Tại đây, Hoàng Tùng làm thêm tại một nhà hàng nhỏ ở Bắc Âu để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khoảng thời gian này đã khơi dậy niềm đam mê của Tùng với ẩm thực.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Tùng quyết định ở lại làm việc trong môi trường khắc nghiệt của các nhà hàng Michelin ở châu Âu để tìm kiếm thêm kinh nghiệm.

Năm 2018, Hoàng Tùng về nước và thành lập Tung Dining. Điểm khác biệt để thu hút khách hàng tại cơ sở kinh doanh này là việc chọn mô hình tasting menu – thực đơn thưởng thức với 20 món nhỏ, mỗi món chỉ 1-2 miếng. Giá dao động cho mỗi bữa ăn là 750.000 đồng cho phiên bản ngắn đến hơn 2 triệu đồng cho bản đầy đủ.

Tung Dining là nhà hàng fine dining nổi tiếng tại Hà Nội. Theo giới thiệu trên website, nhà hàng Tung Dining từng góp mặt trong danh sách 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021, được vinh danh bởi La Liste 2023 và liên tiếp được ghi tên trong Michelin Guide các năm 2023, 2024 và 2025.

Còn Hoàng Tùng được giới thiệu từng làm bếp trưởng chế biến món ăn khai mạc cho lễ trao giải thưởng Michelin Guide & Gala Dinner đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2023.

Đáng chú ý, Hoàng Tùng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022, Tùng đại diện cho thế hệ trẻ dám theo đuổi đam mê, biến những công việc chân tay giản dị thành hành trình chinh phục vị giác toàn cầu.

Tháng 3/2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Tung Dining có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát kết luận, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế được Tùng và Ánh nhận từ khách hàng chuyển vào tài khoản cá nhân, sau đó chi cho các khoản phí khác để vận hành doanh nghiệp.

