Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
S Pen sắp bị khai tử khi người dùng Galaxy Ultra ngày càng thờ ơ

Số hóa

S Pen sắp bị khai tử khi người dùng Galaxy Ultra ngày càng thờ ơ

Từng là biểu tượng của dòng Galaxy Note, cây bút S Pen giờ đây dường như đang dần trở thành “món đồ trang trí” ít ai đụng đến.

Thiên Trang (TH)
Andy Boxall, cây bút của Android Police, cho biết anh đã dùng Galaxy S24 Ultra cả tuần mà không một lần rút S Pen ra. (Ảnh: Android Police)
Andy Boxall, cây bút của Android Police, cho biết anh đã dùng Galaxy S24 Ultra cả tuần mà không một lần rút S Pen ra. (Ảnh: Android Police)
Anh thừa nhận không có lý do nào đủ mạnh để dùng cây bút này: không ghi chú, không vẽ và thậm chí cả viết tay cũng bị bàn phím thay thế.(Ảnh: Android Police)
Anh thừa nhận không có lý do nào đủ mạnh để dùng cây bút này: không ghi chú, không vẽ và thậm chí cả viết tay cũng bị bàn phím thay thế.(Ảnh: Android Police)
Dù S Pen có những tính năng như phóng to, dịch thuật hay vẽ tô màu khá thú vị, chúng vẫn quá ít để trở thành thói quen hàng ngày.(Ảnh: Android Police)
Dù S Pen có những tính năng như phóng to, dịch thuật hay vẽ tô màu khá thú vị, chúng vẫn quá ít để trở thành thói quen hàng ngày.(Ảnh: Android Police)
Khi Samsung loại bỏ Bluetooth và thao tác không chạm trên S Pen, tính tiện ích của nó càng giảm đi rõ rệt.(Ảnh: Android Police)
Khi Samsung loại bỏ Bluetooth và thao tác không chạm trên S Pen, tính tiện ích của nó càng giảm đi rõ rệt.(Ảnh: Android Police)
Boxall cho rằng, khoảng không gian dành cho S Pen có thể được tận dụng tốt hơn như tăng pin hoặc giảm độ dày của máy.(Ảnh: Android Police)
Boxall cho rằng, khoảng không gian dành cho S Pen có thể được tận dụng tốt hơn như tăng pin hoặc giảm độ dày của máy.(Ảnh: Android Police)
Nhiều người tin rằng S Pen chỉ còn tồn tại để chiều lòng fan trung thành của dòng Note năm nào.(Ảnh: Android Police)
Nhiều người tin rằng S Pen chỉ còn tồn tại để chiều lòng fan trung thành của dòng Note năm nào.(Ảnh: Android Police)
Nếu tần suất sử dụng tiếp tục giảm, việc Samsung “khai tử” S Pen trên Galaxy S26 Ultra là điều hoàn toàn có thể xảy ra.(Ảnh: Android Police)
Nếu tần suất sử dụng tiếp tục giảm, việc Samsung “khai tử” S Pen trên Galaxy S26 Ultra là điều hoàn toàn có thể xảy ra.(Ảnh: Android Police)
Dẫu vậy, chính Boxall cũng thừa nhận: nếu phải chọn, anh vẫn muốn S Pen tồn tại thêm một thế hệ nữa, như một phần ký ức khó phai của Galaxy Ultra.
Dẫu vậy, chính Boxall cũng thừa nhận: nếu phải chọn, anh vẫn muốn S Pen tồn tại thêm một thế hệ nữa, như một phần ký ức khó phai của Galaxy Ultra.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#S Pen #Galaxy Ultra #Samsung #Galaxy Note #khai tử S Pen #dòng Galaxy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT