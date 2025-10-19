Chip M5 ra mắt, trang bị trên 3 thiết bị cao cấp của Apple

Chip M5 với hiệu năng AI vượt trội, GPU mạnh hơn 4 lần được Apple trang bị trên MacBook , iPad và kính Vision mới.
Suzuki Jimny 2026 bắt đầu nhận đặt hàng tại Nhật Bản với giá từ 1,92 đến 2,16 triệu yên cho bản kei car và từ 2,27 đến 2,39 triệu yên cho bản Sierra.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng.
Một nhiếp ảnh gia đã ghé thăm nhiều vùng đất ở Thụy Điển và Phần Lan, ghi lại những bức ảnh ấn tượng về cảnh sắc mùa thu nơi đây.
Vóc dáng săn chắc ở tuổi U40 của Chi Pu khiến netizen không thể rời mắt.
Chiếc Chevy Corvette có hậu tố ZR1 này luôn kích thích các dân chơi xe cổ tốc độ, nó được nhiều tay chơi dòng xe Chevy Corvette ZR1 từ 3 thập kỷ trước săn lùng.
Anna Dua, phóng viên kênh thể thao ở Canada, không ngờ mình sẽ nổi tiếng bằng một cú ngã trong lúc tác nghiệp.
Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1971 Lee Young Ae lại khiến công chúng bất ngờ với nhan sắc khó tin khi xuất hiện tại sự kiện của tạp chí W Korea.
Nhompangz Toasty – hot girl nổi tiếng người Thái Lan mới đây đã chia sẻ loạt ảnh khi đi bắn cung tại một khu nghỉ dưỡng xanh mát.
Quân đội Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại phía đông Pokrovsk; mục tiêu là cắt đứt khu đô thị Pokrovsk ở phía tây và Myrnohrad ở phía đông.
Dsungaripterus là loài thằn lằn bay có vẻ ngoài khác thường, sống cách đây khoảng 130 triệu năm ở Trung Quốc và Mông Cổ.
Một bức tượng lạ được tìm thấy trong hang Hohle Fels, mang hình dáng không giống bất kỳ loài nào từng biết, khiến giới khảo cổ bối rối trước bí ẩn lớn.
Xuất hiện chung khung hình với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera tại một sự kiện, diễn viên Thuý Ngân khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Trong quá trình vào cua tốc độ cao, gái xinh người Thái Lan không may gặp sự cố. Dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, cú ngã khiến cơ thể nhiều vết thương.
Thị trường iPhone cũ đang nóng lên sau khi iPhone 17 ra mắt và đây là những mẫu đáng mua nhất năm 2025 với hiệu năng mạnh, camera tốt và giá hợp lý.
Doãn Hải My tự tay chăm sóc biệt thự chục tỷ, trồng cả vườn rau xanh khiến netizen khen “vừa xinh vừa khéo, đúng chuẩn vợ nhà người ta!”.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão được mọi người tin cậy, chủ động trong mọi việc và chi tiêu thoải mái.
Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim trở thành tâm điểm ở châu Á nhờ vẻ ngoài cuốn hút, phong cách biểu diễn tự tin và khí chất "bốc lửa" khó ai sánh kịp.
Ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà thiết kế hiện đại, rộng rãi với nhiều đồ nội thất gỗ và khu vườn xanh mướt.
Đền Karnak là một trong những di tích tôn giáo đồ sộ nhất từng được xây dựng, thể hiện quyền lực tuyệt đối của các pharaon Ai Cập cổ đại.
Chiếc thuyền 4000 năm tuổi được khai quật ở khu định cư cổ Uruk, một trong những khu định cư quan trọng nhất của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại.