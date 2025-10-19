Chip M5 ra mắt, trang bị trên 3 thiết bị cao cấp của Apple

Hà Nội

Số hóa

Chip M5 với hiệu năng AI vượt trội, GPU mạnh hơn 4 lần được Apple trang bị trên MacBook , iPad và kính Vision mới. 

Tuệ Minh
Apple công bố M5, thế hệ chip Apple silicon tiếp theo hướng đến hiệu năng AI.
Theo hãng, M5 được sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ ba, dùng GPU 10 lõi với Neural Accelerator tích hợp ở mỗi lõi, cho hiệu năng tính toán đỉnh cho tác vụ AI cao hơn hơn 4 lần so với M4 và đồ họa nhanh hơn tối đa 45% khi bật ray tracing.
GPU cũng đi kèm bộ đệm động thế hệ hai và shader lõi cải tiến, nhằm tăng tốc render 3D, chơi game và các tác vụ đồ họa nặng.
M5 là thế hệ Apple silicon mới tập trung cho AI, với GPU kiến trúc mới có Neural Accelerator trong từng lõi, CPU nhanh hơn và băng thông bộ nhớ cao hơn.
Nhờ thiết kế phần cứng tối ưu cho AI và tích hợp chặt chẽ với phần mềm, các ứng dụng dùng Core ML, Metal Performance Shaders hay Metal 4 có thể tận dụng sức mạnh M5.
Nhà phát triển cũng có thể truy cập các Tensor API để lập trình trực tiếp vào Neural Accelerators, đẩy nhanh các tác vụ như khuếch đại video bằng AI, khuếch tán hình ảnh hay chạy LLM cục bộ.
Apple M5 sẽ xuất hiện trên MacBook Pro 14 inch mới, iPad Pro mới và Apple Vision Pro. Trên Vision Pro, M5 giúp tăng số điểm ảnh render và hỗ trợ tần số quét lên đến 120 Hz, nhằm giảm nhòe chuyển động và cải thiện độ mượt.
Các thiết bị dùng M5 đều hướng đến hiệu năng cao đi kèm tiết kiệm năng lượng, phù hợp với mục tiêu môi trường mà Apple đặt ra đến năm 2030. Apple cho biết thời lượng pin trên Macbook Pro M5 sẽ cao hơn rất nhiều trên máy dùng chip Intel.
M5 hiện đã cho đặt trước cùng các thiết bị tương thích. Các thông số như dung lượng bộ nhớ hợp nhất tối đa, cấu hình lưu trữ và thời điểm bán ra từng thị trường sẽ được cập nhật theo danh mục sản phẩm tương ứng.
Tuệ Minh
