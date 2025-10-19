Hà Nội

Nvidia tạo đế chế AI toàn cầu bằng chiến lược “nhân bản kỳ lân”

Số hóa

Nvidia tạo đế chế AI toàn cầu bằng chiến lược “nhân bản kỳ lân”

Nvidia đang tự biến mình thành “xương sống” của hạ tầng AI toàn cầu bằng cách nhân bản mô hình CoreWeave và đầu tư sâu vào các trung tâm dữ liệu chiến lược.

Thiên Trang (TH)
Nvidia vừa đầu tư 500 triệu bảng Anh vào startup Nscale ở London để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI phục vụ OpenAI và nhiều đối tác châu Âu.
Đằng sau thương vụ này là chiến lược táo bạo: nhân bản mô hình của CoreWeave, “kỳ lân” hạ tầng AI tại Mỹ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.
CEO Jensen Huang đích thân đến London ký thỏa thuận, tuyên bố Anh sẽ trở thành “cường quốc AI toàn cầu”.
Không dừng ở đầu tư, Nvidia còn tham gia từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành siêu trung tâm dữ liệu của Nscale.
Nscale dự kiến xây dựng “AI gigafactory” đầu tiên ở châu Âu với hơn 100.000 GPU Grace Blackwell, chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo tại Na Uy.
Mô hình này vừa giúp Nvidia tiêu thụ lượng lớn GPU, vừa đảm bảo mọi hoạt động AI đều dựa trên hạ tầng do họ kiểm soát.
Các chuyên gia cảnh báo rằng Nscale có thể trở nên phụ thuộc quá nhiều vào Nvidia, khiến rủi ro lan tỏa nếu chuỗi cung ứng chip gặp trục trặc.
Bằng chiến lược “nhân bản kỳ lân”, Jensen Huang đang biến Nvidia thành kiến trúc sư hạ tầng AI của thế giới, nơi mọi mô hình thông minh đều chạy trên nền tảng mang logo xanh lá.
